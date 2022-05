DT: мрачные прогнозы руководства Банка Англии вызвали критику в правительстве

Глава Банка Англии Эндрю Бейли признал, что он ощущает беспомощность перед лицом инфляции, спровоцированной глобальными тенденциями, и всерьёз обеспокоен ожидаемым дальнейшим ростом цен на продукты питания на фоне обострения кризиса вокруг Украины. Такие заявления вызвали критику со стороны членов кабинета министров, сообщает The Daily Telegraph, в то время как глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер призвал правительство оказать дополнительную поддержку британскому бизнесу в сложные времена.

Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли предупредил о грядущем «апокалиптическом» росте цен на продовольствие и заявил, что он «беспомощен» перед лицом растущей инфляции. Он заявил, что британская экономика уже серьёзно пострадала от последствий обострения конфликта на Украине, столкнувшись с безудержным ростом цен на продовольствие и энергоносители, сообщает The Daily Telegraph.



По словам Бейли, этот резкий скачок вызван глобальными тенденциями, которые он не может контролировать. Цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, вызывая очень большой шок в сфере доходов, который в ближайшие месяцы, как ожидается, будет только усиливаться. И по прогнозам, к концу года показатели инфляции уже могут исчисляться двузначной цифрой, говорится в статье.



На заседании членов специального комитета казначейства в британском парламенте Бейли заявил, что он всё больше обеспокоен ожидаемым дальнейшим ростом цен на продукты питания, если Украина, которая традиционно являлась крупным производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции, не сможет возобновить экспорт пшеницы и растительного масла в прежних объёмах. По его словам, беседа с министром финансов Украины по этим вопросам не прибавила ему оптимизма.



Бейли назвал ситуацию в сфере продовольствия рискованной и «апокалиптической», подчеркнув, что это вызывает серьёзное беспокойство, сообщается в статье. «Это серьёзная проблема не только для нашей страны, это серьёзная проблема и для развивающегося мира», — отметил глава Банка Англии. Он также призвал сделать всё, что можно, чтобы помочь Украине возобновить экспорт продовольствия.



По всей видимости, такие заявления Бейли усилят давление на Банк Англии со стороны депутатов-консерваторов, которые выражают всё больше раздражения в отношении того, что он не смог начать действовать раньше, говорится в статье. Многие эксперты считают, что регулятор слишком медленно повышал процентные ставки, поскольку цены взлетели ещё в прошлом году. Бнак также не раз критиковали за то, что он не смог сократить программу по печатанию денег за последнее десятилетие, пишет The Daily Telegraph.



Бейли также признал, что руководство Банка Англии не очень надеется на возможное возвращение инфляции к целевому показателю в 2%, учитывая, что цены уже выросли на 7%, а в ближайшие месяцы ожидается их дальнейший рост. «Мы должны признать реальность ситуации, с которой мы сталкиваемся», — заявил управляющий, признав также, что он в настоящий момент чувствует себя «беспомощным» в контроле над инфляцией.



Вероятно, мрачные прогнозы также усилят давление на Казначейство с требованиями одобрить чрезвычайный бюджет, направленный на преодоление кризиса в сфере стоимости жизни — особенно после того, как канцлер Риши Сунак решил поднять налоги на фоне общего сокращения доходов, говорится в статье. Цены на продовольствие также растут из-за опасений, что дальнейшие поставки также будут происходить с перебоями. Так, цены на пшеницу в понедельник выросли уже на 6%, сообщает The Daily Telegraph.



Традиционная политика требует от Банка Англии повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией. Однако значительная доля роста цен в настоящее время происходит под влиянием тенденций на мировых рынках, поэтому в краткосрочной перспективе это не окажет заметного влияния, поясняется в статье. До сих пор наибольшее влияние на Великобританию оказывал скачок цен на газ и бензин, причём ситуция может ещё больше ухудшиться, в зависимости от объёмов поставок топлива из России.



В результате было принято решение повысить ставки лишь до 1% (по сравнению с 0,1% в декабре прошлого года) в надежде, что как только закончится шоковый рост цен на энергоносители, общий уровень инфляция упадёт до 2%, пишет The Daily Telegraph. Однако члены британского кабинета министров раскритиковали действия руководства Банка Англии, которое оказалось не в состоянии выполнить единственную важную задачу — удержать инфляцию на уровне около 2%, что, по их словам, «поставило под сомнение его независимость».



В свою очередь, Бейли возразил, что именно независимость Банка Англии и доверие, которое ему оказывают, жизненно важны для проведения необходимых мер во время безудержного роста цен. «Это самая большая проверка основы нашей денежно-кредитной политики за 25 лет её существования», — подчеркнул управляющий. Он также намекнул, что готов поднять ставки для сдерживания инфляции и возвращения к её целевому уровню, даже если это приведёт к рецессии.



В свою очередь, заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что трудно с точностью оценить, какое влияние оказала на инфляцию нехватка рабочей силы, возникшая после брексита. По его словам, статистика свидетельствует о том, что Европейский союз и США сталкиваются с аналогичными скачками цен, причём многие страны страдают от этого даже больше, чем Великобритания. Однако британские банкиры по-прежнему опасаются, что брексит окажет негативное влияние на торговлю в долгосрочной перспективе.



Конфедерация британской промышленности тем временем призвала канцлера вмешаться и оказать дополнительную помощь малообеспеченным домохозяйствам и компаниям, испытывающим финансовые трудности. Её генеральный директор Тони Данкер заявил, что сейчас крайне важно помочь тем людям, которые сталкиваются с реальными трудностями. «Это моральная основа нашей экономики и общества. И не следует откладывать возможность положить фунты стерлингов в карманы тем людям, которые испытывают наибольшие затруднения», — подчеркнул он.



Данкер также отметил, что также жизненно важно начать стимулировать сейчас дополнительные инвестиции в сфере бизнеса. По его мнению, это можно было бы сделать путём расширения схем по выделению кредитов на восстановление бизнеса, чтобы помочь предприятиям и компаниям, испытывающим трудности, в полном объёме возобновить деятельность после сложностей, вызванных пандемией COVID-19, а теперь ещё и шоковым ростом цен на энергоносители, пишет The Daily Telegraph.