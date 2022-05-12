Sky News: стремительный рост стоимости жизни стал «главной заботой» для семей в Великобритании

Опасения относительно резкого роста расходов на отопление домов и продукты питания отодвинули на второй план все остальные переживания для семей по всему Соединённому Королевству, передаёт Sky News. При этом, согласно прогнозам, ситуация будет лишь усугубляться в течение всего 2022 года.

Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для людей по всей Великобритании. Как сообщили Sky News в благотворительной организации StepChange, предоставляющей консультации по вопросам задолженности, к ней обратились тысячи новых клиентов, которые не могут выплатить свои долги из-за резкого роста расходов на отопление домов и продукты питания.

При этом наибольшие опасения вызывает тот факт, что ситуация, как показывают прогнозы, будет только усугубляться в течение года. Особо мрачным был прогноз Банка Англии, который на прошлой неделе предупредил, что над британской экономикой нависла угроза рецессии. По прогнозу банка, инфляция может вырасти до 40-летнего максимума, превысив 10% к концу 2022 года, когда ожидается дальнейшее значительное повышение предельного уровня цен на энергоносители.

Три отчёта, обнародованные в среду, свидетельствуют о растущем беспокойстве британцев о ситуации в стране, учитывая, что правительство пока не спешит предоставлять дополнительные финансовые льготы.

По оценкам Национального института экономических и социальных исследований, для 1,5 млн британских семей, то есть каждой двадцатой семьи, счёт за продукты питания и энергию превысит доход, которым они располагают, после оплаты жилья. Институт также прогнозирует, что во второй половине года Великобритания вступит в рецессию.

Между тем, по результатам опроса, проведённого консалтинговой компанией BritainThinks, стоимость жизни стала наиболее важной проблемой для британских домохозяйств, причём 90% из них обеспокоены последствиями роста цен. Опрос также показал, что почти половина британских семей вынуждены меньше ездить на автомобиле или экономить газ и электричество дома, чтобы снизить расходы. В отчёте также сказано, что 10% людей уже с трудом держатся на плаву и «очень пессимистично» оценивают возможность приобретения товаров даже первой необходимости в ближайшие месяцы.

Ещё одно исследование, проведённое розничным и коммерческим банком Shawbrook Bank, показало, что 18% жителей Соединённого Королевства теряют сон из-за переживаний относительно возросшей стоимости жизни. Четверть опрошенных заявили, что управление своими финансами является для них основной причиной стресса.

Sky News отмечает, что оба опроса показали, что более трети британцев вынуждены значительно сократить расходы на развлечения вне дома и одежду.

По данным отчёта компании Yorkshire Building Society, через два года, когда прогнозируемый рост заработной платы сравняется с ростом расходов, семье со средним доходом в Великобритании может не хватать около £100 в месяц для покрытия своих расходов.

Тем не менее во вторник правительство разочаровало британцев, так как в тронной речи, которую зачитал принц Чарльз, не было ни слова о новых мерах по оказанию помощи работающим семьям. Однако премьер-министр всё же обещает, что в ближайшее время финансовая помощь будет оказана.

«Мы будем продолжать использовать всю нашу изобретательность и сострадание столько, сколько потребуется. Мой достопочтенный друг канцлер (Риши Сунак. — ИноТВ) и я расскажем об этом подробнее в ближайшие дни», — заявил Борис Джонсон в палате общин британского парламента.

Как пишет Sky News, пока неясно, в какой форме будет оказана эта помощь, однако британское казначейство дало понять, что планов по выделению чрезвычайного бюджета нет.