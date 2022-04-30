Le Figaro: «на пределе» — французы не справляются с грузом забот о беженцах с Украины

Спустя два месяца после того, как во Францию хлынули украинские беженцы, граждане страны, приютившие переселенцев, начинают испытывать истощение, пишет Le Figaro. По свидетельству французов, государство не помогает с содержанием украинцев, и все расходы ложатся на хозяев жилья. Кроме того, большинство пожелавших помочь не рассчитывали, что совместная жизнь с посторонними людьми затянется так надолго, отмечает издание.

Многие французы, решившие принять у себя украинских беженцев, спустя два месяца после начала военных действий начинают чувствовать разочарование, сообщает Le Figaro. По данным Французского управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в настоящее время получают государственное пособие размером €426 в месяц. Однако, как отмечает издание, этого чаще всего недостаточно для обеспечения автономии беженцев, кроме того, на его оформление уходит несколько недель.

Таким образом, обязанности по обеспечению нужд переселенцев ложатся на плечи приёмных семей. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придётся затрачивать бесконечное время и средства», — сетует Софи Ажье. Эта мать четверых детей предоставила в распоряжение украинской семьи с двумя детьми небольшую студию, примыкающую к её дому на овощной ферме неподалёку от города Тур. Сначала пришлось одеть беженцев, которые прибыли без гроша в кармане с небольшим набором зимних вещей, затем — снабдить их товарами первой необходимости и продуктами.

По словам хозяйки дома, муниципалитет отказал приёмной семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая, где могли бы питаться украинцы, находится слишком далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», — жалуется француженка.

Если украинские беженцы действительно имеют право на получение пособия для просителей убежища, то французы, предоставляющие им жильё, не получают каких-либо специальных выплат за свою помощь, поясняет газета. «Когда я ищу частных лиц для размещения украинцев, вопрос о расходах возникает почти всегда. Жить в одиночестве или вчетвером, впятером или больше — это не одно и то же с точки зрения расходов», — свидетельствует волонтёр Красного Креста в Амьене Максим Дейли. Уже некоторое время в его маленькой двухкомнатной квартире гостит украинка с двумя детьми, а сам он спит на диване в квартире друга. «Я дал себе два месяца, чтобы у них было время встать на ноги», — с надеждой говорит он.

Траты на покупки Жан-Мишеля Алликса из Бордо, размещающего с середины марта пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 м2, выросли с €300 до €1600 в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», — сетует он.

Многие французские добровольцы не предвидели масштабов своих обязательств, если военные действия затянутся, как это в итоге и произошло, пишет издание. Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату своего старшего сына, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми. «Я думала, что это будет временно: либо война быстро прекратится, либо государственные службы предложат нам долгосрочное решение», — признаётся она. В результате семье пришлось учиться жить вшестером в трёхкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», — сожалеет она.

Иногда приём беженцев требует организационных усилий, нарушающих всё устройство жизни семьи. К примеру, украинского ребёнка, живущего в семье Софи Аджье, не смогли устроить в ту же школу, где учатся дети хозяйки, а значит, пришлось искать способы забирать его в то же время в другом месте. «Требуется сумасшедшая энергия, чтобы найти решения. Мы справляемся, но ценой огромных организационных усилий и затрат времени», — признаётся она.

Жан-Мишель Алликс отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни». Спустя месяц он чувствует себя доведённым до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», — говорит француз. Кроме этого, существуют и трудности совместного проживания. В его доме была одна семья, в которой две молодые украинки «палец о палец не ударяли», и ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», — вздыхает он. А ещё ребёнок, который пишет на стенах, заставляя без конца их отмывать.

Несмотря на это, опрошенные газетой французы не жалеют о своём решении, отмечает издание. «По-человечески это очень обогащает. Это потрясающий опыт», — считает Софи Ажье.