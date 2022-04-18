Das Erste: наплыв украинских беженцев доводит продовольственные фонды Германии до предела возможностей

Спрос растёт, пожертвования сокращаются: ситуация в продовольственных фондах Германии с каждым днём становится всё хуже, пишет Das Erste. Пандемия коронавируса, рост цен на энергоносители, а также наплыв беженцев с Украины наталкиваются на нехватку продуктов питания и заставляют благотворительные организации работать на пределе возможностей. Сотрудники призывают государство оказать помощь, но не надеются на скорый выход из кризиса.

В пол-одиннадцатого утра продовольственный фонд в Хомбурге ещё не приступил к раздаче продуктов, но к стойке регистрации уже протянулась большая очередь. Большинство из пришедших — беженцы с Украины. С начала украинского кризиса здесь зарегистрировалось 100 новых клиентов. Это большое число для благотворительной организации Tafel, которая за один раз обычно обслуживает в общей сложности 100 домохозяйств, пишет Das Erste.

Председателю местного филиала Tafel Аните Граф-Фишбах только что поступил звонок. На протяжении последних нескольких месяцев мобильный телефон был её постоянным спутником. Продавец предоставил товары. Теперь всё нужно делать быстро: поговорить с командой, быстро отправить водителей — пожертвований на еду сейчас мало. Розничная торговля теперь также требует более точных расчётов.

«Последние несколько недель мы много разговаривали по телефону, чтобы заполнить полки», — отмечает Граф-Фишбах. Тем не менее всего не хватает.

Сегодня утром это замечают и клиенты. Они постоянно спрашивают, нет ли ещё картофеля или лука. Обычно фонд предлагает более широкий ассортимент. Несмотря на трудности, атмосфера всегда остаётся дружелюбной.

С декабря к организации Tafel за продуктами питания обращается всё больше людей. В феврале наблюдался очередной наплыв новых клиентов из-за резкого роста цен на энергоносители, а с середины марта появились семьи, бежавшие от украинского кризиса. «Всё это наталкивается на ситуацию с нехваткой продовольствия», — рассказывает Сабина Альтмайер-Бауман, председатель сети филиалов Tafel в Рейнланд-Пфальце и Сааре.

По сравнению с миграционным кризисом 2015 года этот фактор делает нынешнюю ситуацию ещё более печальной. Например, одной из торговых сетей, сотрудничающих с Tafel, пришлось отложить благотворительную акцию из-за нехватки товаров в супермаркетах. Высокий спрос можно объяснить структурой домохозяйств новых клиентов. В то время как беженцы из Сирии были в основном мужчинами, домохозяйства украинцев состоят из женщин и детей. Их список покупок, соответственно, намного длиннее.

Продовольственные фонды также борются с ростом издержек. Растут расходы на охлаждение продукции, на транспортные расходы — транспортные пути становятся длиннее. С этими проблемами сталкиваются не только продовольственные фонды в Сааре, но и по всей Германии. Поэтому председатель общегерманской сети Tafel Йохен Брюль требует от политиков немедленных действий. Прежде всего он предлагает предоставить краткосрочную помощь для людей с низким уровнем дохода — например, увеличить ставку социального пособия до €600. «Субсидии на счета за электроэнергию не имеют смысла. Почему льготы получают все? Они должны предоставляться более адресно», — считает Брюль.

Кроме того, продовольственные фонды продолжают бороться с пандемией коронавируса. «60 тысяч волонтёров делают для нас невероятное. Но многие прекратили работу из-за коронавируса — просто из-за страха заразиться», — сообщает Брюль.

Всё больше потребителей страдают от высоких цен на продукты питания. По данным Федерального статистического ведомства Германии, инфляция составляет 7,3%. На некоторые позиции, например на подсолнечное масло, помидоры и ржаную муку, цены выросли как минимум на пятую часть. Из-за этого спрос на эти продукты в продовольственных фондах также растёт. Хомбургское отделение Tafel не рассчитывает на скорый выход из кризиса.

Председатель ХДС Фридрих Мерц заявил, что пик благосостояния немцев остался позади — по крайней мере, на время. Теперь, по его словам, необходимо помочь многодетным семьям, а также продовольственным фондам, чтобы они «могли выполнять свою важную работу».

Брюль также считает, что у государства есть такая обязанность: «Снабжать должно государство, а мы лишь запасной вариант». Власти Германии часто отправляют беженцев к Tafel. «Мы не можем себе этого позволить», — подчёркивает Брюль. Теперь вместо слов необходимы дела, считает он. Альтмайер-Бауман также замечает, что местные власти зачастую направляют беженцев в продовольственные фонды сразу после прибытия.

Некоторым отделениям Tafel уже пришлось ограничить своё предложение. В Саарбрюккене уже несколько месяцев не регистрируют новых клиентов. «Ажиотаж становится всё выше и выше, у нас не хватает персонала. Мы на пределе», — говорит пресс-секретарь хомбургской организации Вера Лоос. Она также сетует на отсутствие поддержки со стороны городских властей. Изначально администрация планировала организовать собственный пункт раздачи продовольствия, но сейчас это больше не обсуждается.

В Хомбурге также не хотят отправлять людей домой с пустыми руками. «Мы задействуем все ресурсы, но так больше продолжаться не может», — подтверждает Лоос.

Они не знают, как долго они смогут выдерживать увеличивающуюся нагрузку. «Мы работаем здесь, в Хомбурге, для нуждающихся на протяжении уже 15 лет. Пока мы можем собирать продукты и передавать их бедным людям, мы будем продолжать», — подчёркивает Граф-Фишбах. Даже если поначалу будет сложно, отмечает Das Erste.