DWN: немецкие пищевики предостерегают о производственном простое в случае отказа от российского газа

Эмбарго на российский газ грозит пищевой промышленности производственным простоем, заявил председатель немецкого профсоюза «Питание-Деликатесы-Рестораны» Гидо Цайтлер. Последствия этого ощутят на себе потребители в супермаркетах, предостерегает он, а они итак уже страдают от дефицита некоторых продуктов и повышения цен.
Немецкий профсоюз «Питание-Деликатесы-Рестораны» предостерёг немецкие власти от введения эмбарго на российский газ, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Остановка газовых поставок окажет огромное влияние на производство продуктов питания. По уровню потребления газа пищевая промышленность занимает в Германии второе место после химической промышленности» — заявил председатель организации Гидо Цайтлер. По его словам, дефицит голубого топлива приведёт к остановке производства: «Голодать мы из-за этого не будем, но будет большой производственный простой, который ощутят на себе потребители в супермаркетах».
По количеству затрачиваемой энергии первое место в пищевой промышленности занимает производство молочных продуктов, потом мяса, жира, масла, хлеба и наконец сахара. Голубое топливо используется в первую очередь как источник энергии для поддержания различных процессов, объяснил Цайтлер: «В производстве продуктов питания для сушки, варки или прожарки используется большое количество энергии. То же самое касается охлаждения, чтобы предохранить продукты от порчи».
Боевые действия на Украине уже привели к перебоям с поставками и повышению цен на энергию, что оказало большое влияние на пищевую промышленность. При этом расплачиваться за всё это приходится потребителям. У крупных концернов получится внедрить новую ценовую политику, но многие представители среднего бизнеса с этим не справятся, предостерегает глава профсоюза: «Повышение стоимости производства представляет угрозу для их существования, некоторым придётся закрыть свои предприятия».
Также в связи с ростом цен на продукты питания Цайтлер призвал государство оказаться помощь малоимущим семьям: «Если цены на продукты питания продолжат расти, государству стоит задуматься над целевой поддержкой малоимущих домохозяйств и получателей пособия Hartz IV».
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