CNN: споры между Техасом и Белым домом по поводу миграционной политики Байдена привели к пустым полкам в магазинах

Хотя Белому дому удалось урегулировать конфликт с губернатором Техаса, который выступил против миграционной политики Байдена, однако в результате этого противостояния на техасском участке границы между США и Мексикой образовался транспортный коллапс, передаёт CNN. Это, в свою очередь, привело к потере скоропортящихся товаров, а, следовательно, к опустевшим полкам продуктовых отделов и к потере сотен миллионов долларов, говорится в статье.
Дливший неделю протест губернатора Техаса Грега Эбботта против иммиграционной политики президента США Джо Байдена был урегулирован в пятницу, пишет CNN. Однако транспортный коллапс, возникший из-за этого протеста, привёл к потерям сотен миллионов долларов и задержкам всевозможных поставок: от авокадо до автомобильных запчастей. И, как отмечается в статье, эта ситуация будет иметь более долгосрочные последствия.
Издание напоминает, что в пятницу Эббот отменил введённый им на прошлой неделе указ, который требовал «усиленного досмотра» коммерческого транспорта, въезжающего в Техас.
По его словам, это усилие было нацелено на то, чтобы остановить поток контрабанды и положить конец нелегальной перевозке людей.
Действия Эббота, которые комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер назвал «политическим театром», в конечном итоге привели к затору из грузовиков между США и их крупнейшим торговым партнёром Мексикой. Производители овощей говорят, что их продукция портится в простаивающих фурах и они теряют сотни миллионов долларов.
Мексика — важнейший поставщик автотранспорта, автозапчастей, электрооборудования, химикатов и сельскохозяйственных товаров. Глава Техасской ассоциации международной продукции Данте Галеацци заявил, что ежегодно из Мексики в Техас через границу завозится свежих продуктов на сумму почти $9 млрд.
На прошлой неделе вся эта продукция, по его словам, «была взята в заложники».
То, что раньше было рутинным пересечением границы, превратилось для некоторых грузовиков в 30-часовое ожидание. Фрукты и овощи в этих фурах испортились, в результате чего в преддверии праздничных выходных полки некоторых продуктовых отделов опустели.
«На восстановление цепочек поставок может уйти неделя или больше, возможно, до трёх недель», — сказал Галеацци.
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