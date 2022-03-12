Guardian: «мы больше не чья-то колония» — Мексика резко ответила на критику ЕС

Мексиканские власти обрушились на Европейский парламент, обвинив его в «колониальном мышлении». Поводом послужила резолюцию, в которой законодатели ЕС советуют лидеру латиноамериканской страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору смягчить его риторику в отношении представителей прессы, пишет The Guardian.

Мексиканские власти обрушились на Европейский парламент, обвинив его в «коррупции, лжи и лицемерии». Поводом послужил призыв законодателей к лидеру страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору «обуздать» его риторику в отношении СМИ, пишет The Guardian.

Мексика считается одной из самых опасных стран для журналистской деятельности. Только за этот год в ней погибло не менее шести представителей прессы, которая часто подвергается нападкам со стороны местного «президента-популиста», обращает внимание издание.

Накануне более 600 евродепутатов поддержали резолюцию, осуждающую убийства журналистов. Они также выразили опасения относительно того, что Лопес Обрадор, также известный как Амло, использует свои выступления, чтобы «очернять и запугивать независимых журналистов, владельцев СМИ и активистов».

По утверждению парламентариев, такое поведение мексиканского президента усугубило «атмосферу непрекращающегося волнения», которую испытывают на себе местные журналисты. Евродепутаты призвали принять «конкретные, быстрые и эффективные» шаги, чтобы прекратить насилие в отношении правозащитников и работников СМИ.

По мнению The Guardian, резолюция явно «разгневала» Амло. Его правительство резко ответило Европарламенту: «Не забывайте, что мы больше не чья-то колония. Мексика — свободная, независимая и суверенная страна».

«Если бы мы действительно находились в той ситуации, которую вы описываете в своём памфлете, то нашего президента не поддерживали бы 66 процентов граждан», — отмечается в заявлении мексиканских властей. В своём обращении они также называют европейских парламентариев «баранами» и «реакционными подстрекателями», которые якобы пытаются сбить страну с её курса.

Кроме того, сам Амло обвинил составителей резолюции в «клевете» и «колониалистском мышлении». При этом президент «преуменьшил значение» недавних убийств мексиканских журналистов, утверждает издание.

«К сожалению, за первые два с половиной месяца этого года было убито около 5000 мексиканцев. И пятеро из этих 5000 оказались журналистами», — заявил Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.

Позиция Амло вызвала недоумение и гнев. «Скандально, безумно, постыдно», — написал в Twitter бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан, сравнив заявление правительства c «выпадами», к которым обычно прибегают дипломаты «авторитарных режимов» Венесуэлы, Никарагуа или Кубы.

«Какое жалкое заявление, — посетовала политолог и писатель Дениз Дрессер — Оно унижает правительство. Оно унижает страну».

Амло неоднократно устраивал разнос журналистам в течение первой половины своего президентского срока. В то время как другие «региональные популисты» Дональд Трамп и Жаир Болсонару выступают против «фейковых новостей» или «мусорных» СМИ, лидер Мексики называет критиков «продажными».

В последние месяцы Лопес Обрадор усилил своё давление на прессу. По мнению критиков, тем самым он пытается отвлечь внимание от неудобных обвинений. Согласно им, сын президента живёт в роскошном особняке, принадлежащем бывшему сотруднику американской компании, которая заработала десятки миллионов долларов на ведение дел с мексиканским государственным нефтяным гигантом Pemex.

Амло «нанёс ответный удар», раскрыв зарплату одного из «разоблачителей» — журналиста Карлоса Лорета де Мола. Публикация вызвала негодование оппозиции, которая обвинила президента в том, что он получил эти налоговые данные «незаконно».

Между тем поведение мексиканского президента вызывает всевозрастающее международное осуждение. Так, The Washington Post раскритиковала «дерзкую попытку Амло дискредитировать и запугать» Лорета де Мола и преследование журналистов.

«Обострение насилия — это пятно на демократической репутации Мексики», — заявила редакция американской газеты, призвав администрацию Байдена «встать на защиту свободной прессы». На вопрос, что он думает о такой критике, Амло ответил смехом, заключает The Guardian.