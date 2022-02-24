Москва десятки лет предостерегала Запад от расширения НАТО — MSNBC о причинах ввода российских войск на Украину

Эксперты расходятся во мнениях, что именно стояло за решением Владимира Путина отправить войска на Украину. По мнению некоторых аналитиков, одним из главных мотивов было потенциальное вступление страны в НАТО, в котором Москва видела угрозу войны и против которого выступала с середины 90-х годов, пишет обозреватель MSNBC Зишан Алим.

«Наконец-то это происходит. После нескольких недель наращивания войск вдоль границ Украины и дипломатических споров с Западом Россия официально объявила о планах нападения на своего соседа», — пишет обозреватель MSNBC Зишан Алим.

По его словам, Украина, которая и без того «с трудом боролась с пророссийскими сепаратистами» в Донбассе, не стремилась воевать со своим более мощным соседом. Но почему же тогда Москва пошла на риск, несмотря на возможность сурового наказания международным сообществом?

У экспертов нет единого мнения о том, что побудило Россию сделать такой шаг, но существует ряд факторов, которые, вероятно, подтолкнули её к этому шагу. Во многом это связано с давними опасениями Москвы относительно безопасности региона и утраты влияния на Киев. Кроме того, похоже, Путин рассчитал, что у него есть стратегическое преимущество, и решил, что сейчас самое подходящее время для «силового продвижения своих интересов», отмечает журналист.

Он предлагает вспомнить, что предшествовало российской военной операции. В декабре Москва направила Вашингтону список требований безопасности, призывающих, среди прочего, остановить расширение НАТО, прекратить военную помощь Украине, вывести войска и базы альянса с территории бывшего СССР и запретить размещение ракет средней дальности в Европе. Кремль предупредил, что применит военную силу, если о его условиях не удастся договориться дипломатически.

Главный вопрос, который особенно беспокоит Россию, — это перспектива вступления Украины в НАТО. США говорили о такой возможности на протяжении многих лет, но никогда не называли точных сроков, обращает внимание Алим.

Сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне и автор книги «Украина и Россия: братское соперничество» Анатоль Ливен считает опасения Москвы обоснованными. По его мнению, Вашингтон был бы точно так же встревожен, если бы Мексика задумалась о вступлении в военный союз с Китаем.

«В середине 90-х при Борисе Ельцине российское правительство, которое в то время было совсем другим, а также обозреватели и официальные лица выступали против расширения НАТО. При этом они предупреждали, что если дело дойдёт до принятия Грузии и Украины, то будет конфронтация и большая вероятность войны. Они говорили это открыто снова и снова. Так что дело вовсе не в Путине», — подчёркивает Ливен в интервью Алиму.

Некоторые аналитики утверждают, что Москву «пугает» прозападный курс, которым Киев начал следовать после 2014 года. По их мнению, Путин рассматривает «интервенцию» как возможность вернуть Украину в свои ряды и «подорвать её потенциально заразительную демократическую энергию».

Между тем во всём мире наблюдается рост цен на энергоносители, и всплеск особенно заметен в Европе, где многие страны зависят от российского природного газа. По прогнозам аналитиков, санкции против России могут вызвать на континенте энергетический кризис, сравнимый с нефтяным кризисом 1970-х годов.

Вот почему немцы не спешат присоединяться к угрозам «разбить Россию санкциями», если она войдёт на территорию Украины. Москва знает, что у Европы «в определённой степени связаны руки, благодаря чему вторжение сейчас становится менее затратным, чем оно могло бы быть в другой момент».

По словам автора статьи, пока неясно, удастся ли Путину достичь своих целей. До сих пор неизвестны масштабы и цели «вторжения». И вероятность того, что оно вызовет неприятные последствия, «очень велика».

«В любом случае, как и во всех войнах, основной удар холодного геополитического маневрирования придётся по мирным жителям. Будем надеяться на лучшее для украинцев и их права на самоопределение, в то время как страна противостоит грозному врагу, а международное сообщество спешно пытается решить, что сделать, чтобы удержать Россию от дальнейшего продвижения», — заключает Зишан Алим.