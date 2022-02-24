Der Tagesspiegel: ЕС обещает России самые жёсткие санкции, какие она когда-либо видела

Евросоюз примет самый жёсткий пакет санкций, который он когда-либо принимал, заявил сегодня уполномоченный ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Вместе с ним о масштабных штрафных мерах объявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, российские активы в ЕС будут заморожены, а российским банкам будет закрыт доступ на финансовые рынки, сообщает Der Tagesspiegel.

Лидеры ЕС объявили о предстоящем принятии пакета жёстких санкций против России, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Как заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, российские активы в ЕС будут заморожены, а российским банкам будет закрыт доступ на финансовые рынки.

«ЕС примет самый жёсткий пакет санкций, какой он когда-либо принимал», — сказал уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель. Как и фон дер Ляйен, он подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине. Сегодня вечером главы стран и правительств 27 государств ЕС соберутся на специальное заседание.

Британское правительство также намерено ещё в четверг ввести новые санкции в отношении России в связи с её нападением на Украину. «Это будет самый большой и тяжёлый пакет экономических санкций, который когда-либо видела Россия, — заявил замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. — Это будет беспрецедентный набор штрафных мер, к которым мы приступим сегодня. Но мы также объявим о дальнейших санкциях в ближайшие дни».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также объявила о самых жёстких санкциях против России в своём выступлении сегодня утром. «Мы запустим полный пакет с самыми масштабными санкциями против России», — сказала она. Для этого, по её словам, Германия будет координировать свои действия на международном уровне с Евросоюзом, НАТО и сильнейшими экономическими державами из G7.

Украина не сделала ничего, что оправдывало бы это нападение. Наоборот, народ Украины имеет право на демократию и мир, утверждает Бербок. «Президент Путин, вы никогда не сможете разрушить эту мечту. Она растёт на Украине, она растёт и в вашей стране», — заявила глава МИД Германии, по словам которой, Германия ошеломлена, но не беспомощна.

Совет Европы также объявил, что быстро примет «необходимые меры в ответ на сложившуюся ситуацию», о чём сказано в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, опубликованном в четверг. Комитет министров Совета Европы должен собраться сегодня во второй половине дня для проведения внеочередных консультаций.

Пейчинович-Бурич призвала российские власти немедленно прекратить военные действия и вернуться к дипломатии. Это должно восстановить мир и предотвратить дальнейшие разрушительные последствия для всего континента. Защита жизни гражданских лиц должна оставаться приоритетом. Также генеральный секретарь Совета Европы осудила российское нападение и заявила, что оно нарушает устав Совета Европы и Европейскую конвенцию по правам человека. «Это тёмный час для Европы и для всего, за что она выступает».

Совет Европы, расположенный во французском Страсбурге, вместе со своим судом отвечает за соблюдение прав человека в 47 странах-членах. Он не является органом Европейского союза. И Россия, и Украина входят в Совет Европы, поясняет немецкая газета.

О введении дополнительных санкций также объявил министр экономики Германии Роберт Хабек от партии зелёных. С этой целью будут предприняты согласованные действия США и европейских государств, сказал он в четверг в эфире телеканала ZDF: «Мы очень быстро увидим, что мы вместе вводим экономические санкции».

Принятые до сих пор меры не смогли удержать президента России Владимира Путина от развязывания войны, признал Хабек. Новые санкции призваны ослабить поддержку Путина со стороны российского населения. Цель штрафных мер он видит в том, чтобы заставить Кремль «вернуться за дипломатический стол». Что касается «Северного потока — 2», министр экономики Германии заявил, что не видит возможности его подключения к сети «в среднесрочной и краткосрочной перспективе», сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.