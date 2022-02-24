Le Figaro: подорожание нефти и газа на фоне украинского кризиса поможет Москве — если не помешают санкции

В связи с обострением напряжённости на Украине цены на нефть и газ — а также на никель и алюминий, крупным экспортёром которых является Россия, — в последние дни растут рекордными темпами, то и дело достигая исторических максимумов, пишет Le Figaro. Как отмечает журналист издания, если Москва действительно будет воевать и окажется под санкциями, такая конъюнктура поможет ей получить столь необходимые средства — если, конечно, те же санкции не отрежут страну от долларовых потоков.

Цена на нефть может уже совсем скоро преодолеть порог $100 за баррель: во вторник нефть Brent за день подорожала на 1,52% — до $96,84, притом что в середине дня за баррель этой марки давали $99, пишет Le Figaro. Как подчёркивает журналист издания, такого мир не видел с сентября 2014 года.

Чёрное золото всегда было индикатором напряжённости в мире — и сейчас его котировки привязаны к конфликту между Россией и Украиной, продолжает автор материала. «Поскольку Москва является крупным поставщиком углеводородов, ухудшение ситуации и введение санкций против страны создают опасения серьёзных перебоев на нефтегазовом рынке в плане предложения», — поясняет он. Как отмечает журналист, аналитики банка Barclays недавно предупреждали, что главным риском для экономики Евросоюза в данной ситуации является «энергетический шок», но в том случае, если начнётся война, экономический рост испытает негативное воздействие по многим каналам, включая торговлю, доверие и экономические связи — а Россия, имея огромное значение в плане импорта газа и нефти, при этом ввозит весьма скромные объёмы европейской продукции.

Как отметила в интервью Le Figaro аналитик Interactive Investor Виктория Сколар, европейские санкции могут «парализовать» Россию, которая занимает второе место в мире по объёму экспорта нефти и первое — по газу. Между тем, напоминает журналист издания, помимо обострения геополитической напряжённости вокруг Украины цена на нефть подвергается и другим воздействиям, включая рост спроса в связи с завершением пандемии, а также ограничение предложения со стороны ОПЕК+.

Спотовая цена на газ в Европе, пока остающаяся крайне далеко от достигнутого в декабре исторического максимума €186,25 за МВтЧ, всё же выросла во вторник на 10%, стабилизировавшись на отметке €78,55 за МВтЧ, пишет автор. Как отмечают в Barclays, запасы газа в ЕС к концу зимнего сезона окажутся на самом низком уровне в истории, а тёплой зимы и увеличения поставок СПГ из Катара и США, а также газа из Норвегии оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение поставок голубого топлива из России. В таком контексте котировки, скорее всего, будут сохраняться высокими — а напряжённость на Украине может поднять их ещё выше, предупреждают эксперты.

Впрочем, пока о намеренном срыве поставок газа Москвой речи не идёт — во вторник президент России Владимир Путин постарался развеять опасения по этому поводу, заверив, что Россия будет продолжать беспрерывно обеспечивать газом мировые рынки, говорится в материале Le Figaro. Вместе с тем тогда как у Европы, которая является главным импортёром российских углеводородов, имеются кое-какие опасения, то в России биржа уже показала полноценную нервозность: индекс РТС «под топот сапог» за период с прошлой среды до вчерашнего утра упал на 28%, хотя в течение дня поднялся на 11%. Рубль к доллару тем временем за неделю обесценился на 6%, стабилизировавшись в тот же вторник.

Резкий рост цен на нефть и газ принесёт России серьёзную прибыль — и если страна всё-таки будет воевать и попадёт под санкции, эти деньги ей точно понадобятся, подчёркивает обозреватель Le Figaro. Как отмечает журналист, в 2021 году благодаря предыдущему скачку котировок в связи с обострением на Украине объём поставок нефти и газа из России значительно превысил прогнозы: как сообщал российский Центробанк, общий объём экспорта составил по итогам года $490 млрд, из которых на нефть пришлось $179 млрд (то есть 36,5%), а на газ — $62 млрд. Кроме того, по состоянию на конец января международные резервы Москвы находились на «крайне комфортном уровне», составляя $630 млрд.

Кроме углеводородов, резко подорожали и металлы, предложение которых сильно зависит от России, — алюминий и никель: во вторник цена за тонну алюминия на лондонском рынке выросла до $3380, не добрав всего несколько центов до исторического рекорда 2008 года, тогда как тонна никеля на пике стоила $24925 — такой цены не видели с 2011-го, пишет Le Figaro. «В общем, было много ценовых подскоков, которые в ближайшей перспективе окажутся выгодными и для российских экспортёров, и для правительства страны, — констатирует журналист газеты. — Если, конечно, санкции против банковского и финансового секторов не отрежут их от международных транзакций и долларовых потоков».