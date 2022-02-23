FAZ: немецкие топ-менеджеры отменяют встречу с Путиным

Пока ЕС и США обсуждают штрафные меры против России из-за признания Москвой ЛНР и ДНР, президент России Владимир Путин утверждает, что санкции делают Россию сильнее, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако большинство экономистов в это не верят — и немецкие топ-менеджеры отменяют важную встречу с главой государства.

В то время как ЕС и США всё ещё обсуждают возможные санкции из-за признания Москвой «сепаратистских народных республик» и отправки туда российских войск, канцлер Германии Олаф Шольц уже объявил о первой мере: процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» временно приостановлен. Это означает, что завершённый газопровод не будет введён в эксплуатацию до особого распоряжения, пишет Frankfurter Allgemeine.

В последние недели российское руководство делало всё возможное, чтобы всем казалось, что угроза санкций её не впечатляет. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад введёт санкции «в любом случае», независимо от того, «есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода». Запад найдёт повод, потому что цель в другом — «затормозить развитие России». В то же время Путин отмечал, что санкции делают Россию сильнее.

Однако большинство экономистов ставят это утверждение под сомнение. Экономика России практически не выросла с тех пор, как в 2014 году против неё были введены санкции в связи с началом «российской агрессии против Украины». В то время экономика погрузилась в серьёзный кризис не только из-за санкционных мер, но и из-за резкого падения цен на нефть. В 2018 году экономика начала медленно восстанавливаться и выросла на 2,8%, но даже этого слишком мало для развивающейся страны с огромным потенциалом и богатыми сырьевыми ресурсами.

По мнению экспертов, коррупция и постоянно расширяющийся государственный сектор являются основными препятствиями для экономического роста. Предприниматели, создающие прибыльную компанию, должны учитывать тот факт, что её могут «захватить конкуренты со связями в политике». Кроме того, существуют «проблемы с уголовным судопроизводством». Предпринимателей часто приговаривают к тюремному заключению по надуманным обвинениям.

Отметив, что санкции только укрепят российскую экономику, Путин сослался на стратегию «импортозамещения», которую Кремль использует для снижения зависимости от импорта и связей с Западом. В 2014 году в рамках «контрсанкций» против европейских стран Россия запретила ввоз овощей, фруктов и мяса из Европы. Хотя это дало толчок российскому сельскому хозяйству, это также привело к росту цен и снижению качества товаров.

Кроме того, российская экономика в любом случае понесёт убытки, если иностранные компании перестанут вести бизнес в стране. Из-за недавней эскалации запланированная на начало марта онлайн-встреча немецких топ-менеджеров с Владимиром Путиным не состоится. Официально отмена произошла по «уважительной причине»: «Онлайн-встреча, запланированная на март, не состоится по причинам, связанным с расписанием».

Восточный комитет германской экономики «традиционно организует ежегодную деловую встречу с президентом Путиным и министрами экономики для решения текущих вопросов экономических отношений». Встреча, запланированная на начало марта была согласована с федеральным правительством, однако вызвала критику в связи с действиями России в украинском кризисе. На вопрос о том, собирается ли Восточный комитет германской экономики собирается организовать встречу как можно скорее или планы пока отложены, в ассоциации лоббистов заявили, что «пока новые предложения по датам отсутствуют».

Пандемия, в свою очередь, довольно быстро «отпустила» российскую экономику. Потому что после непродолжительного жёсткого локдауна весной 2020 года ограничения были сняты, что привело к одному из самых высоких показателей смертности в мире. В 2021 году экономика вновь выросла на 4,7%. Свою роль в этом сыграли и высокие мировые цены на сырьё — Россия входит в число крупнейших мировых экспортёров нефти, газа и угля, а также пшеницы. Около трети доходов бюджета приходится на продажу нефти и газа. Поэтому среди крупнейших компаний страны много энергетических концернов, таких как контролируемые государством «Газпром» и «Роснефть», а также частные компании «Лукойл» и «Новатэк».

Несмотря на то что сырьевые богатства наполняют российский бюджет, из-за политики жёсткой экономии они практически не доходят до населения. Дополнительный доход от продажи нефти сохраняется в Фонде национального благосостояния, в котором в настоящий момент находится $190 млн. Валютные резервы также заполнены — $630 млрд должны быть доступны для поддержки экономики и финансовой системы в случае санкций, подобных тем, которые сейчас угрожают России.

Объявленные несколько лет назад инвестиционные проекты, с помощью которых, среди прочего, должны были быть улучшены и модернизированы «практически не существовавшая в значительной части страны» инфраструктура, непригодная система здравоохранения и устаревший строительный фонд, с начала пандемии уже не являются приоритетными. Реальные располагаемые денежные доходы населения практически не выросли с 2013 года. В прошлом году впервые вновь наблюдался рост на 3,1%, однако доходы по-прежнему значительно ниже докризисного уровня.

Увеличение доходов населения в прошлом году объясняется в первую очередь выплатами государственной помощи пенсионерам, военным и семьям с детьми, о чём президент Путин распорядился накануне парламентских выборов в сентябре. Из-за высокого уровня инфляции, достигшего 8,4% в прошлом году, в четвертом квартале рост доходов значительно замедлился. По словам главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, в прошлом году без социальной помощи доходы выросли бы менее чем на 2%. Тем временем инфляция продолжает расти; в январе она достигла 8,73%. Поэтому в феврале Совет директоров Банка России повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. В последнее время высокая инфляция — одна из главных проблем, беспокоящих россиян, отмечает Frankfurter Allgemeine.