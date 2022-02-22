Independent: Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока — 2»
Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента страны Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, сообщает The Independent.
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