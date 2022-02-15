DM: вывести «Северный поток» из кровообращения — Джонсон призвал страны Европы отказаться от российского газопровода

Британский премьер Борис Джонсон призвал европейские страны к поиску альтернативных источников энергии, указав на их зависимость от российского газа, передаёт Daily Mail. В частности, необходимой мерой премьер-министр назвал отказ от российского трубопровода «Северный поток — 2».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на непрекращающуюся зависимость европейских стран от российского газа, призвав Запад должен стремиться к поиску других источников энергии, сообщает Daily Mail.

Как напоминает издание, Великобритания, ЕС и США наметили серьёзные санкции против России в случае вторжения страны на Украину, в том числе лишение России иностранного капитала, отказ от газопровода «Северный поток — 2». Впрочем четкого пакета, согласованного с союзниками по НАТО, пока нет, причём Германия относится к числу стран, которые «тянут время».

В понедельник в ходе визита в Германию Джонсон заявил, что страны Европы должны быть готовы отказаться от запуска «Северный потока — 2», указав на необходимость «усвоить урок 2014 года», когда регион в достаточной степени не сократил зависимость от российских углеводородов после действий России на востоке Украины и «аннексии» Крыма*.

По словам, британского премьера сейчас всем европейском странам нужно «вывести «Северный поток» из кровообращения» и выдернуть «капельницу российских углеводородов, которая поддерживает работу столь многих европейских экономик».

«Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьёзные экономические ограничения», — подчеркнул Джонсон. Политик назвал текущую ситуацию вокруг Украины очень опасной, отметив, что мир находится на краю пропасти.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).