Independent: Британия «не дрогнет» — Джонсон пообещал поддержать НАТО на фоне угроз Кремля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил союзников по НАТО в «безоговорочной и непоколебимой» поддержке и планах отправить в юго-восточную Европу британские истребители и военные корабли для сдерживания «агрессии Кремля». Британский премьер также предупредил Владимира Путина, что вторжение на Украину приведёт к обратному эффекту и только сплотит участников Североатлантического альянса, пишет The Independent.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания «не дрогнет» и продолжит предоставлять «безоговорочную и непоколебимую» поддержку НАТО на фоне опасений, что Россия может вторгнуться на Украину, сообщает The Independent. Отмечается, что Москва продолжает наращивать военный контингент вблизи украинской границы, а её требования не включать соседнюю страну в Североатлантический альянс были официально отвергнуты в прошлом месяце.

Как рассказывает издание, в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции со своим польским коллегой Мариушем Блащаком объявил о том, что из «духа солидарности» королевство перебросит ещё 350 британских солдат в Польшу. Вторя ему, вечером премьер-министр страны на страницах The Times рассказал о том, что для защиты юго-восточной Европы правительство думает также развернуть истребители «Тайфун» и военные корабли.

Кроме того, Джонсон указал, что в ответ на любые дальнейшие атаки России у Лондона будут наготове «британские санкции и другие меры». Так, по словам премьер-министра, его правительство попросит парламент о новых рычагах для расширения возможных санкций на компании, связанные с Кремлём. Британский премьер также приветствовал решение Германии «пересмотреть» свою позицию по «Северному потоку — 2» в случае нападения России на Украину, о котором объявил канцлер Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Джо Байденом.

В своей статье Джонсон предупредил Владимира Путина, что вторжение на Украину даст обратный эффект и только укрепит НАТО. По его словам, не может быть «более убедительного довода в необходимости НАТО, чем вид российских танков, вновь вторгающихся в одну из европейских стран». Глава государства подчеркнул, что Кремль не добьётся своих целей, «вызывая ещё большие разрушения и кровопролитие на Украине».

В то же время Владимир Путин по итогам пятичасовых переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном предупредил, что в случае присоединения Украины к НАТО и попытки силой вернуть Крым европейские страны «будут автоматически втянуты в военный конфликт» с Россией «помимо своей воли». Президент России добавил, что в этой войне «победителей не будет», пишет The Independent.