1+1: Великобритания, Украина и Польша планируют создать альянс для противодействия России

В Киев продолжают приезжать руководители европейских стран из-за возможной агрессии со стороны России. Как передаёт «1+1», Великобритания, Украина и Польша вместе планируют создать малый альянс для противодействия угрозам. Лондон также планирует ввести антироссийские санкции, а Варшава — передать Киеву боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, палатки и дроны.

На фоне обострения возле украинских границ в Киев продолжают приезжать руководители европейских держав. Накануне в столицу Украины впервые прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в столице прошла встреча премьер-министров Украины и Польши. Великобритания, Украина и Польша вместе планируют создать малый альянс для противодействия угрозам. Союзники готовы помогать Киеву, но только дипломатически и в области безопасности.

ЕЛЕНА МАЦЮЦКАЯ, корреспондент: Противодействие российской агрессии, введение санкций и помощь Украине в это непростое время: в Мариинском дворце принимают зарубежных партнёров Украины.

Владимир Зеленский называет Бориса Джонсона коллегой и другом. Тот восхищается дворцом и столицей Украины. Премьер-министр Британии продолжает: пока мы тут, Россия на границах накапливает войска и давит на мир, держа оружие у виска Украины.

На переговорах шла речь о вопросах безопасности и совместных действиях западных партнёров.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Обсудили комплекс шагов относительно сдерживания Российской Федерации. Тут моё мнение известно: слово «сдерживание» доказывает его логично. Какие-либо меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация. Это доказывает недавнее решение британского правительства, за что мы благодарны, относительно разработки закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины.

Борис Джонсон в свою очередь предупредил приспешников Путина: прятаться будет негде, поскольку Британия уже разрабатывает пакет мер, и санкции в случае вторжения России на Украину будут мгновенными.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Мы с другими странами готовим пакет санкций если российский солдат ступит на Украину. Это не враждебность к России, а поддержка Украины перед лицом агрессии.

Великобритания одной из первых направила на Украину оборонительное вооружение, а также планирует выделить почти 90 миллионов фунтов стерлингов на поддержку украинской экономики.

О помощи Киеву говорилось накануне и во время встречи польского премьер-министра с главой украинского правительства. Также говорили о новом формате сотрудничества между Лондоном, Варшавой и Киевом для общей борьбы с российской угрозой.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, глава совета министров Польши: Мы готовы передать Украине десятки тысяч боеприпасов, артиллерийские снаряды, переносные зенитно-ракетные комплексы «Гром», палатки и дроны. Польша готовится и к худшему варианту: мы готовы принимать украинских раненых и помогать им, а также эвакуировать часть граждан Украины.

Цель дипломатического десанта, который в эти дни встречают в Киеве, — помогать Украине в борьбе с Россией не только на словах. Сегодня в столице ждут премьер-министра Нидерландов. Ранее Амстердам уже заявлял о готовности поддержать Украину оружием.

Елена Мацюцкая, Игорь Бондаренко, Даниил Лысенко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.