Глава МИД Польши: «благодаря» России мы имеем самую напряжённую ситуацию в Европе со времён Второй мировой

Ввиду российской угрозы необходимо, прежде всего, сохранить солидарность, ведь это не только польские, литовские, латвийские или эстонские границы, речь идёт о восточных границах всего НАТО, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Во время своего визита в Таллин министр также упрекнул Россию в том, что, скопив свои силы вдоль украинских границ, она вызвала накал страстей, которого мир не видел со времён Второй мировой войны, сообщает Polskie Radio.

«Концентрация российских сил вдоль украинских границ создаёт самую напряжённую ситуацию в Европе со времён Второй мировой войны», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего визита в Таллин, где он встретился с главой эстонской дипломатии Эвой-Марией Лийметс.

Polskie Radio сообщает, что переговоры касались, прежде всего, вопросов безопасности в Центральной и Восточной Европе. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы это сотрудничество стало ещё более действенным», — сказал Рау.

Министр объяснил, что перед лицом российской угрозы самое главное состоит в том, чтобы сохранить солидарность среди союзников, и это очень важно в контексте безопасности и стабильности восточных границ. «Это не только польские, литовские, латвийские и эстонские границы. Речь идёт о восточных границах всего трансатлантического сообщества», — добавил он.

Его коллега Эва-Мария Лийметс в свою очередь не забыла отметить, что двусторонние отношения между Польшей и Эстонией отличные. «Польша выступает важным союзником Эстонии. Поляки принимают участие в миссии Baltic Air Policing, но и мы направили наших солдат, чтобы они оказали содействие Польше в сдерживании гибридной атаки со стороны Белоруссии», — подчеркнула министр.