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Глава МИД Польши: «благодаря» России мы имеем самую напряжённую ситуацию в Европе со времён Второй мировой

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Ввиду российской угрозы необходимо, прежде всего, сохранить солидарность, ведь это не только польские, литовские, латвийские или эстонские границы, речь идёт о восточных границах всего НАТО, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Во время своего визита в Таллин министр также упрекнул Россию в том, что, скопив свои силы вдоль украинских границ, она вызвала накал страстей, которого мир не видел со времён Второй мировой войны, сообщает Polskie Radio.
Глава МИД Польши: «благодаря» России мы имеем самую напряжённую ситуацию в Европе со времён Второй мировой
AP

«Концентрация российских сил вдоль украинских границ создаёт самую напряжённую ситуацию в Европе со времён Второй мировой войны», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего визита в Таллин, где он встретился с главой эстонской дипломатии Эвой-Марией Лийметс.

Polskie Radio сообщает, что переговоры касались, прежде всего, вопросов безопасности в Центральной и Восточной Европе. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы это сотрудничество стало ещё более действенным», — сказал Рау.
 
Министр объяснил, что перед лицом российской угрозы самое главное состоит в том, чтобы сохранить солидарность среди союзников, и это очень важно в контексте безопасности и стабильности восточных границ. «Это не только польские, литовские, латвийские и эстонские границы. Речь идёт о восточных границах всего трансатлантического сообщества», — добавил он.
 
Его коллега Эва-Мария Лийметс в свою очередь не забыла отметить, что двусторонние отношения между Польшей и Эстонией отличные. «Польша выступает важным союзником Эстонии. Поляки принимают участие в миссии Baltic Air Policing, но и мы направили наших солдат, чтобы они оказали содействие Польше в сдерживании гибридной атаки со стороны Белоруссии», — подчеркнула министр. 
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