Моравецкий: российский неоимпериализм возрождается на наших глазах

Никаких иллюзий и полная поддержка Украины — военная мобилизация России и её нереалистичное видение будущего НАТО не оставляют иного выбора, считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. На своей странице в Twitter он анонсировал, что уже в этот вторник состоится его значимый визит в Киев, где, по информации Onet, он встретится как со своим украинским коллегой, так и с самим президентом страны.
«Российский неоимпериализм возрождается на наших глазах и дестабилизирует ситуацию в Европе. Военная мобилизация России и её нереалистичные требования касательно будущего НАТО приводят к тому, что ответ должен быть ясен: никаких иллюзий и полная поддержка Украины», — написал в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Во вторник я отправлюсь с важным визитом в Киев», — добавил он.
Onet сообщает, что в Киеве глава польского правительства встретится с президентом и премьер-министром Украины.
Портал напоминает, что на прошлой неделе в польском городе Висла уже состоялись переговоры тет-а-тет президентов Польши Анджея Дуды и Украины — Владимира Зеленского. Ситуация безопасности в регионе была главной темой консультаций лидеров.
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