Экс-глава МИД Польши: ключ к безопасности нашего региона сегодня находится в Берлине

Достаточно сделать всего три шага, чтобы остановить российский империализм: ввести экономические санкции и заблокировать газопроводы «Северный поток», во-вторых, укрепить безопасность восточного фланга, и в-третьих, обеспечить Украину оборонным оружием, уверен бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В интервью TVP Info он, однако, отметил, что этому всему препятствует Германия, которая ставит свои интересы с Россией выше безопасности региона.

«Это было бы чем-то неестественным, если бы с Польшей не консультировались, не информировали её и не хотели оказать поддержку», — такими словами бывший глава польской дипломатии, евродепутат Витольд Ващиковский прокомментировал разговор президента Польши Анджея Дуды с президентом США Джо Байденом и лидерами крупнейших стран Западной Европы.

«Это нормальная ситуация, когда после определённых сомнений президент Байден пришёл к выводу, что Польша выступает необходимым звеном в ходе консультаций, согласования действий по сдерживанию российской агрессии, не только в отношении Украины», — объяснил экс-министр в беседе с TVP Info. Ващиковский обратил внимание на то, что Польша — крупнейшая страна на восточном фланге НАТО и единственное государство ЕС, которое граничит как с агрессором — Россией, так и с жертвой — Украиной. Он также отметил, что хотя Украина не состоит ни в каком официальном союзе с США, у них имеются определённые политические обязательства на основании подписанного в 1994 году Будапештского меморандума. «Уже на протяжении многих лет они не выполняются. Хорошо, что сегодня американцы одумались и хотят оказать такую поддержку Украине, чтобы она смогла достойно сдержать военные действия со стороны России», — подчеркнул он.

«Я не раз говорил, что для того, чтобы остановить российский империализм, необходимо сделать три шага: во-первых, ввести экономические санкции, которые лишили бы Россию средств на вооружения, например, путём закрытия «Северного потока» и «Северного потока — 2». Во-вторых, укрепить безопасность восточного фланга, который удержал бы Россию от обострения конфликта. В-третьих, дать возможность Украине эффективно защитить себя, предоставив ей по крайней мере оборонительное вооружение, то есть противотанковое, зенитное и противоракетное оружие», — объяснил евродепутат.

Ващиковский признал, что в этом плане проблемной является позиция Германии, а именно её вето. Он упрекнул её в том, что она забоится о своих интересах, особенно с Россией, больше, чем о безопасности Украины и в целом безопасности региона Центральной и Восточной Европы. «Если Украина рухнет, если конфликт обострится, это станет огромной проблемой для нашей безопасности. Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать, что ключ к безопасности региона находится сегодня в Берлине», — констатировал он.

«К сожалению, Германия и Франция, но прежде всего Германия, раздают карты в ЕС. Угрожая нам денежными штрафами, они идут в сторону гегемонии и сотрудничества с Россией, и того, чтобы ЕС под предводительством Германии, вместе с Россией, управлял нашей частью Европы», — резюмировал в беседе с TVP Info Витольд Ващиковский.