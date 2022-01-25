Экс-министр обороны Польши: Россия шаг за шагом движется в западном направлении

Россия проводит очень продуманную политику, она соизмеряет свои возможности и понимает, что серьёзный конфликт или война ей точно не по силам, уверен бывший министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Polskie Radio он, однако, обращает внимание на то, что ситуация может выйти из-под контроля и конфликт может начаться сам по себе, поэтому это очень опасная для России игра.

Неизвестно, как президент России Владимир Путин оценивает возможную готовность Запада к реакции на эскалацию конфликта на украинской границе. Возможно, он полагает, что при нынешних политических соглашениях и при новом президенте США он может позволить себе больше, заявил в интервью Polskie Radio бывший министр национальной обороны Польши, профессор Ромуальд Шереметьев.

«Подозрения о том, что дело дойдёт до войны, не стихают. Об этом говорят очень серьёзные источники. С другой стороны, когда я смотрю на это со стороны политики, которую до сих пор проводила Россия, мне кажется, что Россия не решится на открытый конфликт. Однако мы не знаем, как ситуацию оценивают с российской стороны», — констатирует экс-министр.

По его мнению, действия России чётко спланированы и она проводит очень продуманную политику, дозирует свои возможности, отдаёт себе отчёт в том, что масштабный конфликт или войну она себе просто-напросто не может позволить. «В связи с этим она решила шаг за шагом двигаться в западном направлении, стремясь при этом «размонтировать» Запад таким образом, чтобы здесь не было единодушия, а также найти щели, где российские интересы нашли бы одобрение», — объясняет Шереметьев.





«Тем не менее для России это рискованная игра. Нельзя рассчитывать на то, что, возможно, будет сделать всё по плану, может случиться что-то непредвиденное, например, может начаться конфликт, даже если Россия его не захочет», — резюмирует он.