Onet: в случае полномасштабной войны Польша займёт место Западной Германии

В случае масштабной российско-украинской войны Польша может рассчитывать на значительное увеличение численности американских солдат на своей территории и другие привилегии, которыми ранее пользовалась ФРГ, считает польский журналист Витольд Юращ. Однако если Россия ограничится лишь «малой войной», то решительной реакции со стороны Запада и США — единственной страны, с которой считается Кремль, — ждать не стоит, пишет он в статье для портала Onet.

«Интересы кремлёвской элиты в ситуации, когда реформировать государство практически невозможно, а нации можно давать меньше хлеба, чем раньше, требуют зрелища. Это значит, что вероятность войны только растёт. Одновременно те же самые интересы заставляют кремлёвскую элиту играть достаточно жёстко, чтобы дать пристрастившимся к империализму россиянам наркотик победы, но и в то же время не настолько жёстко, чтобы не попасть под западные санкции. Это, в свою очередь, указывает на вероятность скорее малой, а не полномасштабной войны», — пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.

Он подчёркивает, что хоть без доступа к разведывательным данным практически невозможно спрогнозировать развитие событий на украинском фронте, но он видит три возможных сценария. Согласно первому Россия будет лишь стремиться соединить Донбасс с Крымом. Однако, возможно, она решит пойти дальше и захватить Одессу, соединить Донбасс с Приднестровьем и тем самым полностью отрезать Украину от доступа к морю. «Но нельзя исключать и сценарий полномасштабной войны. В этом варианте Путин захочет взять Киев и, кто знает, не попытается ли он завоевать всю Украину <…>», — рассуждает автор. При таком раскладе Польша окажется в следующей геополитической ситуации: на востоке она будет граничить с Калининградской областью, независимой только в теории Белоруссией и Украиной под российской оккупацией. Если, однако, Россия ограничится «малой войной», то Запад может оказаться политически неспособным к жёсткой реакции и в результате количество американских солдат в подверженной опасности Польше вообще не возрастёт, добавляет он.

«Но если представить себе полномасштабную войну и российскую армию численностью около 200 тысяч человек, наступающую на Украину, российскую артиллерию, обстреливающую украинские города, и записи военных преступлений России, у Польши есть шанс стать своего рода Западной Германией времён холодной войны», — объясняет Юращ. Тогда на территории Польши будет базироваться несколько десятков тысяч союзнических солдат, будут построены склады бронетехники, а также, возможно, размещено американское ядерное оружие. При этом автор просит не забывать, что такого рода статус новой Западной Германии в новой холодной войне автоматически превратит Польшу в государство, находящееся под защитой США, но Польше куда лучше иметь на своей территории не 5 тыс., а 25 тыс. или 55 тыс. солдат.

Более того, вопреки теориям заговора, Запад не намерен и не имеет никаких оснований предавать или продавать Польшу. Постоянная угроза «предательства Запада» — это не более чем психологическая операция Москвы, из которой поляки должны сделать вывод, что лучше отвернуться от Запада, прежде чем он предаст Варшаву. Он призывает польские власти держаться вместе с Германией, а не с традиционно пророссийской Францией, но прежде всего делать ставку на США. «Если существует какая-то страна, с которой Россия считается и которой она боится, то это Соединённые Штаты Америки. Факт того, что Вашингтон и Москва говорят о будущем Европы, показывает, каким политическим карликом по-прежнему выступает ЕС. Было бы хорошо начать менять это. Однако когда речь заходит о вопросах безопасности, пусть их гарантом лучше будет Вашингтон, а не Париж», — разъясняет Юращ.

Польский журналист также обращает внимание на то, что в этом году президенту России Владимиру Путину исполнится 70 лет, и не важно, будет он оставаться во главе России несколько лет или даже больше десяти. «Суть состоит в том, что это не имеет значения.

Россия уже три месяца открыто угрожает напасть на Украину. За всё это время ни в Москве, ни в любом другом городе России не состоялось ни одного значимого протеста. Вывод из этого, к сожалению, следующий: или россиянам это нравится, или, по крайней мере, они не против того, чтобы угрожать Украине войной. Проблема заключается именно в россиянах, а не в Путине, и их агрессивный национализм переживёт Путина», — полагает автор. «Следовательно, если дело обстоит таким образом, то ни россиянам как людям, ни России как государству просто-напросто верить нельзя», — резюмирует он.