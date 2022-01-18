TVP Info: глава МИД Польши обсудил с американским коллегой сдерживание агрессивной России

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил решительную приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом концентрации российских войск. Ранее сам Блинкен и другие представители администрации Байдена неоднократно подчёркивали, что в случае атаки на Украину Вашингтон будет полон решимости укрепить восточный фланг НАТО, пишет do Rzeczy.
Планы председательства в ОБСЕ, международная обстановка и вопросы безопасности — такими были темы телефонного разговора министра иностранных дел Збигнева Рау и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы дипломатий Польши и США обсудили также политический курс в отношении Москвы и противодействие дальнейшей агрессии России в отношении Украины, сообщает Do Rzeczy.
«Госсекретарь подтвердил решительную приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной концентрации российских войск», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что главы дипломатии Польши и США обсудили дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Москвой и одновременное осуществление шагов по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Блинкен также выразил признательность «польскому лидерству на восточном фланге НАТО» и начавшемуся в январе председательству Польши в ОБСЕ, и подчеркнул приверженность США трансатлантической безопасности.
Госсекретарь и другие представители администрации Джо Байдена неоднократно подчёркивали, что в случае, если Россия решит снова напасть на Украину, США будут полны решимости укрепить восточный фланг НАТО.
Коммюнике разговора было обнародовано после того, как посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена обсуждать свои предложения по гарантиям безопасности на форуме ОБСЕ. После первого заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг под председательством Рау польский министр заявил, что риск войны в Европе в настоящее время самый высокий за последние 30 лет.
Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что визит Збигнева Рау в Вашингтон, где он встретится с Энтони Блинкеном, состоится на рубеже января и февраля. В феврале глава МИД Польши также направится с визитом в Москву, сообщает портал.
У Соединённых Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в урегулировании проблем европейской безопасности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В связи с быстрым распространением омикрон-штамма COVID-19 появление новых штаммов коронавируса является вероятным. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
В Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Белоруссии может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России». Госдеп исходит из заявлений белорусского президента Александра Лукашенко на эту тему, подчеркнул высокопоставленный представитель американского ведомства во время телефонного брифинга.
Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей, сформированное Партией действия и солидарности, является самым слабым в истории страны, считает экс-президент республики Игорь Додон. Об этом он заявил в эфире телеканала Н-4.
Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская рассказала, как будет происходить формирование состава национальной команды для участия в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что террористы из идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия.
США прорабатывают финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как ожидается, рестрикции направлены на «заморозку активов» как минимум четырёх человек и могут быть объявлены 20 января.
США продолжат оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления её обороноспособности, при этом о дополнительной военной помощи говорить рано, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.