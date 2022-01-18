TVP Info: глава МИД Польши обсудил с американским коллегой сдерживание агрессивной России

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил решительную приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом концентрации российских войск. Ранее сам Блинкен и другие представители администрации Байдена неоднократно подчёркивали, что в случае атаки на Украину Вашингтон будет полон решимости укрепить восточный фланг НАТО, пишет do Rzeczy.

Планы председательства в ОБСЕ, международная обстановка и вопросы безопасности — такими были темы телефонного разговора министра иностранных дел Збигнева Рау и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы дипломатий Польши и США обсудили также политический курс в отношении Москвы и противодействие дальнейшей агрессии России в отношении Украины, сообщает Do Rzeczy.



«Госсекретарь подтвердил решительную приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной концентрации российских войск», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что главы дипломатии Польши и США обсудили дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Москвой и одновременное осуществление шагов по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Блинкен также выразил признательность «польскому лидерству на восточном фланге НАТО» и начавшемуся в январе председательству Польши в ОБСЕ, и подчеркнул приверженность США трансатлантической безопасности.

Госсекретарь и другие представители администрации Джо Байдена неоднократно подчёркивали, что в случае, если Россия решит снова напасть на Украину, США будут полны решимости укрепить восточный фланг НАТО.

Коммюнике разговора было обнародовано после того, как посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена обсуждать свои предложения по гарантиям безопасности на форуме ОБСЕ. После первого заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг под председательством Рау польский министр заявил, что риск войны в Европе в настоящее время самый высокий за последние 30 лет.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что визит Збигнева Рау в Вашингтон, где он встретится с Энтони Блинкеном, состоится на рубеже января и февраля. В феврале глава МИД Польши также направится с визитом в Москву, сообщает портал.