Экс-глава МИД Польши: Запад сел за стол переговоров с Россией, и это стало его ошибкой

Жаль, что Запад не сорвал переговоры с Россией и не пригрозил конкретными санкциями, считает бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В интервью с Niezalezna он объясняет, что в такой ситуации россияне осознают, что и далее могут оказывать давление и требовать уступок, рассчитывая на то, что однажды американо-натовский альянс может дать трещину.

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский согласен с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что Россия не обладает правом вето в плане возможного будущего членства Украины в НАТО. «Все в Европе имеют право сами выбрать как свой внутренний путь развития, так и союзы. Кончено, это не распространяется на недемократические или тоталитарные страны», — объяснил экс-глава МИД Польши в интервью порталу Niezalezna.

Он обратил внимание на то, что НАТО и впредь будет придерживаться принципа открытых дверей, что значит, что любой имеет право подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Более того, НАТО считает, что никто в Европе не имеет права создавать зоны интересов, буферные зоны. Ввиду этого требование России к НАТО вернуться в состояние на 1997 год по сути перечеркнуло бы 25-летний период создания инфраструктуры безопасности и принципы, на которых основывается его политика. По мнению Ващиковского, было понятно, что эти переговоры не в состоянии привести ни к чему, что удовлетворило бы Россию. Более того, садиться за один стол переговоров с Россией и начинать переговоры было само по себе ошибкой.





«Путин хотел показать, что он равен Америке. Его позиция на тему того, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в истории мира и России, известна. Было понятно, что план максимум предполагает восстановление власти до уровня Советского Союза. Вступив в эти переговоры и даже предложив определённые уступки, американская администрация сделала возможным первый этап реализации этого плана — она показала миру, что Путин равен Байдену»,— отметил он.

В беседе бывший министр пояснил, что сегодня Путин не в состоянии реализовать план восстановления мощи России до уровня Советского Союза. То, чем он занимается в настоящий момент, это не более чем политическая риторика. Однако у него есть второй, куда более скромный план. Он стремится к тому, чтобы заменить нынешнюю архитектуру безопасности в Европе концертом держав родом из XIX века, но его амбиции ограничиваются не только Европой, но и всем миром. «Путин на протяжении долгих лет не хотел встречаться ни с ЕС, ни с НАТО, а только с самыми сильными. На настоящий момент встречи на форуме НАТО проходят на низком уровне. Это исключительно форум для обмена мнениями, для диалога, но не для принятия решений», — пояснил он.

На вопрос, что нужно сделать Западу, чтобы выйти победителем из переговоров с Россией, он ответил следующее: «Есть два пути — путь уступок и путь жёсткого наказания, предотвращения агрессии. Существует мнение, что требования России надо выполнять с целью успокоить ситуацию. Эту позицию администрация Байдена заняла много месяцев тому назад. Потом, к счастью, наступило определённое переосмысление, и сегодня Запад занимает позицию, что нет и речи о передаче Украины и о том, чтобы поступиться своими принципами».

Евродепутат сожалеет, что переговоры не были сорваны и не появилась угрозы конкретных санкций. Россияне понимают, что они могут и впредь оказывать давление и требовать уступок. «У них сложилось впечатление, что американско-натовский альянс может треснуть», — добавил он.

Более того, Ващиковский уверен, что в ходе переговоров между Западом и Россией нельзя забывать о газопроводе «Северный поток — 2». «Я считаю, что нельзя сертифицировать газопровод и давать своё разрешение на его запуск только потому, что тогда россияне не нападут на Украину», — отметил он. «Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии. Вознаграждение может последовать за позитивные действия, а не за отказ от эскалации конфликта и дальнейшей агрессии. Они уже находятся на агрессивном пути. Только за то, что они где-то в настоящий момент остановятся, нельзя их вознаграждать», — резюмировал он в беседе с Niezalezna.