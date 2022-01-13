Глава МИД Польши: поляки — те, кто никогда не ошибался по поводу истинных намерений России

Вне зависимости от правящей в данный момент партии поляки всегда выступали против проекта «Северный поток — 2», который экспортирует не только газ, но и присущую России бизнес-культуру, заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау. В интервью Gazeta Polska он отметил, что США решили передать европейские дела в руки самих европейцев, однако Германия, как и ряд других стран, к несчастью, уже находятся в «газовой зависимости» от Москвы.

Польский министр иностранных дел Збигнев Рау считает, что на сегодняшний день НАТО проводит ответственную политику, которая предполагает различные варианты развития событий, в том числе нападение России на Украину. «В НАТО есть люди, которые предвидят последствия, с которыми столкнётся Россия после возможного нападения на Украину. Санкции и аналогичные инструменты», — подчёркивает он в беседе с Gazeta Polska. Однако, по мнению министра, есть и те, кто хочет любыми способами предотвратить такой сценарий — укрепив восточный фланг НАТО в военном плане, оказав поддержку Украине. По его мнению, место должен иметь как диалог, так сдерживание и оборона. «Но раз уж мы заговорили о диалоге, то надо помнить ещё об одной, очень важной вещи. Диалог нельзя приравнивать к переговорам. Вы не садитесь за стол переговоров, когда одна из сторон принуждает к этому угрозами в отношении своих соседей», — добавляет глава МИД Польши.

В интервью с Gazeta Polska Збигнев Рау также затронул тему «Северного потока — 2», к которому ни правящие круги Польши, ни оппозиция никогда не относились одобрительно. Позицию США по завершению этого газового проекта он объясняет производной многих факторов, одним из которых выступает чрезвычайно сильная позиция Германии. «Она в очень большой степени зависит от поставок газа из России. Более того, это также следствие долгосрочной стратегической политики России, которая берёт своё начало с 70-х годов. Уже тогда Россия отдавала себе отчёт в том, что она в состоянии поставить Германию в экономическую зависимость от себя. Сейчас это отчётливо видно», — поясняет он. Польский министр также обращает внимание на геополитические ориентиры нынешней американской администрации, которая намерена перестроить отношения с Европой, а именно передать европейцам в руки их дела, в первую очередь Германии.

На вопрос издания о том, что для Европы будет означать успешный запуск «Северного потока — 2», министр ответил следующее: «Я всегда стараюсь обращать внимание на то, что «Северный поток — 2» экспортирует не только исключительно газ, но и бизнес-культуру России. Это отчётливо видно по деловым связям влиятельных лиц в политической элите Германии, похожим образом это просиходит в Австрии, в меньшей степени, возможно, во Франции. Здесь видно большую зависимость». Он согласен с тем, что последние полгода показали, что именно польская точка зрения оказалась наиболее точным диагнозом в отношении поведения России. «Что ж, можно сказать следующее: «Соседи знают, кто как себя держит». Мы в Польше знаем и понимаем Россию куда лучше, нежели наши партнёры, союзники и друзья на Западе. Более того, с исторической точки зрения сложно сказать, чтобы мы здесь, в Польше, когда-либо ошибались в отношении России», — резюмирует глава МИД Польши.