Польский аналитик: переговоры Запада с Россией завершились наилучшим образом — фиаско

Американо-российские переговоры в Женеве закончились фиаско и это, несомненно, хорошая новость для Польши, потому что провал лучше любых договорённостей с Россией, уверен польский аналитик Витольд Юращ. В статье для портала Onet он раскритиковал своих коллег за что, что слишком многие из них настолько опасались предательства Запада, что были готовы сами его предать.

Американо-российские переговоры в Женеве подошли к концу. В результате США отказались предоставлять России гарантии касательно того, что Украина никогда не станет членом НАТО, не говоря уже об ограничениях в отношении военного присутствия или права на военное присутствие на территории стран НАТО, которые стали его членами после 1997 года, в том числе Польши. Более того, Вашингтон направил России чёткий сигнал о том, что в случае нападения на Украину он существенно повысит уровень своего военного присутствия на восточном фланге НАТО и введёт в отношении России жёсткие санкции, пишет на портале Onet глава Центра стратегического анализа Витольд Юращ. «Коротко говоря, переговоры закончились фиаско. Москва ничего не выиграла», — подчёркивает аналитик.

По его мнению, это фиаско переговоров в Женеве, несомненно, хорошая новость для Польши. «Конечно, теоретически для нас было бы хорошо, если бы мы смогли договориться с Россией на разумных условиях. Проблема лишь в том, что на разумных условиях с Россией невозможно договориться, поэтому лучше, когда переговоры с ней как раз заканчиваются фиаско. Для спокойных наблюдателей это фиаско с самого начала было единственным реалистичным и всеми ожидаемым итогом переговоров. Однако одновременно многие предрекали и «предательство Запада», угроза которого якобы над нами нависала», — поясняет автор.

Юращ предлагает логически взглянуть на состояние американо-российского баланса сил, в котором США во много раз сильнее России в экономическом, технологическом и в военном плане. Он не видит никой видимой причины того, почему в разы более сильные США стали бы уступать России. Более того, Россия не может ни шантажировать Запад тем, что она предстанет в роли союзника Китая в его противостоянии с Западом, ни соблазнять тем, что она встанет на сторону Запада против Китая, потому что она слишком боится как одного, так и другого.

Он не исключает того, что, возможно, России нужны были переговоры с США только для того, чтобы сделать вид, что она хотела соглашения, но, не достигнув его, была «спровоцирована» к нападению на Украину. «То, что Москва никогда не стремилась к соглашению, стало ясно, когда российская дипломатия выдвинула крайне нереалистичные, высокомерные и по своей сути оскорбительные в отношении Запада требования», — отмечает он.

Аналитик задаётся следующим вопросом: раз результат переговоров в Женеве не стал неожиданностью, то откуда появилось столько голосов в польских дебатах о приближении «предательства со стороны Запада»? По его мнению, ответ кроется в том, что многие политики, эксперты и комментаторы стали заложниками национальных травм и, соотвественно, они не в состоянии понять, чем мир 2022 года отличается от мира 1939 года. «Имеется, однако, и другое объяснение. Оно гораздо опаснее. В интересах Москвы, чтобы мы сначала поверили, что Запад нас предаст и что мы сможем обойтись без него, и в итоге сами его предадим. Кто знает, не стали ли некоторые политики, эксперты и комментаторы на самом деле заложниками — но не национальных травм, а именно иностранных интересов. Московских интересов», — резюмирует на портале Onet глава Центра стратегического анализа Витольд Юращ.