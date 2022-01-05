Hill: конфронтация США и России почти неизбежна, а Байден не обращает на это внимания

У России серьёзные проблемы экономического, политического и демографического характера, отмечает обозреватель The Hill. Поэтому, по его словам, Путин вскоре может перейти к активным агрессивным действиям, тем более что непонятно, кто победит на американских выборах 2024 года, а правящий сейчас Байден занял примирительную позицию.

В США у президента Байдена много проблем: инфляция, коронавирус, неуправляемые сторонники прогрессивистских идей, падающие рейтинги, пишет The Hill. Но со всем этим можно справиться. А вот все шансы стать серьёзнее имеет проблема, связанная с внешней политикой — Владимир Путин.

Перед новогодними праздниками Путин выставил «невероятный» список требований к Западу и к НАТО, который по сути возрождает советскую империю и нарушает суверенитет десятка государств, пишет автор статьи. По его словам, ядовитая комбинация постоянных попыток Путина оказать давление на НАТО, унижения американских СМИ из-за того, что заявления о сговоре Трампа с Россией оказались ложными, а также слабой, миротворческой внешней политики команды Байдена — всё это сделало большой кризис весьма возможным.

Автор статьи отмечает, что проблемы у Путина очень глубокие и растут по мере сужения окна возможностей для активных действий. По его словам, экономика и политика России в стагнации, Путин расширяет репрессии, а его популярность падает с 89% в июле 2015 года до нынешних 63%. Иммиграция сократилась, страна остаётся в зависимости от добычи природных ископаемых.

При этом, как считает автор статьи, Россия столкнулась с демографической катастрофой. В 2020 году большинство женщин в России были в возрасте от 30 до 34 лет, а с 35 лет фертильность резко падает. Так что журналист делает вывод, что падение числа новорождённых неизбежно, страна не способна восполнить своё население. Он предполагает, что к концу 2020-х население России будет сокращаться по 1 млн человек в год.

Если раньше такие потери населения восполнялись резким приростом в 1980-е, иммиграцией из бывших союзных республик и присоединением Крыма, то теперь эти инструменты иссякли. А тёмными экономическими перспективами и репрессивной политикой иммиграцию и рождаемость не подстегнуть.

Однако Путин не станет мириться с такими перспективами, отмечает автор статьи. При этом силы, которые он не может контролировать, ему противодействуют. Речь, например, об украинцах, которые стремятся на Запад, или о белорусах, которые остаются союзниками России только из-за репрессивного режима Лукашенко.

Так что Путин может решить, что наилучшее время для действий — сейчас. Если Байден проиграет на выборах 2024 года, то любая администрация из республиканцев будет вести себя жёстче, даже самый выгодный для Путина Дональд Трамп.

Байден же, по мнению автора статьи, проявил слабость, когда снял санкции с «Северного потока — 2», то есть лишил Польшу и Украину каких-либо рычагов давления на Россию. Поэтому, отмечает он, и ультиматум Путина появился, когда этот трубопровод достроили. В ответ на такой жест Байден получил лишь благодарность от Ангелы Меркель, которая больше даже не канцлер.

И американские СМИ Байдену не помогают. После того как история про сговор Трампа и досье Стила оказалась выдумкой, они стараются ничего не говорить даже про агрессивные движения Путина. В конце концов, именно администрация Обамы в своё время «просмотрела» присоединение Крыма и не стала помогать Украине. И теперь Байден, похоже, идёт по той же стратегии замирения.

Именно администрация Трампа усилила санкции против России, отправила военную помощь Украине, заморозила проект «Северный поток — 2». При нём Путин делал мало агрессивных шагов в Европе. А команда Байдена, похоже, решила избегать Путина, изредка публикуя в его адрес пресс-релизы с угрозами.

Но если это так, то Байден слепо идёт к катастрофе, убеждён автор статьи. Американское общество уже невысокого мнения о способностях Байдена к лидерству. Так, по опросам общественного мнения, его считают слабым 62% населения.

Однако хотя американцы не включают внешнюю политику в список своих приоритетов, всё может измениться в момент прямой опасности. Если Путин станет действовать агрессивно, то будут разбиты в прах два ключевых постулата, связанных с пребыванием Байдена на посту президента: что он тот человек, кто восстановит доверие союзников США, и что Трамп был пешкой в руках России.

На данный момент Путина сдерживает лишь нежелание немецкого правительства давать окончательное добро на «Северный поток — 2», пишет автор статьи в The Hill. Но вряд ли Байден может и в дальнейшем рассчитывать на немецких бюрократов. «Он тем или иным образом движется к конфронтации с Путиным, а он не относится к этому с должным вниманием».