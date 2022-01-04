France 24: пять ядерных держав заявили, что победить в ядерной войне невозможно

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместную декларацию, в которой говорится, что победить в ядерной войне невозможно, а потому нужно не допустить распространения ядерного оружия, сокращать имеющиеся запасы и оставить за ядерным оружием только функции обороны и сдерживания, передаёт France 24. Таким образом эти страны хотят успокоить мировое сообщество, отмечает журналист телеканала.

Избежать ядерной войны и затормозить мировую гонку вооружений. Такую двойную цель преследуют США, Китай, Россия, Великобритания и Франция — авторы совместной декларации, опубликованной в понедельник. Это лишь слегка прикрытая отсылка пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые обладают ядерным оружием, к Северной Корее и в особенности к Ирану. МАГАТЭ обвиняет Тегеран в том, что он ускорил свою программу по обогащению урана.



«Мы утверждаем, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна разразиться. Ядерное оружие должно служить целям обороны, сдерживания и предотвращения войны».

Запасы ядерных боеголовок постоянно снижаются с середины 1980-х годов. Тогда их было более 70 тысяч, а в 2021 году арсенал всего мира составляет около 13 тысяч боеголовок. На Россию и США приходится почти 12 тысяч боеголовок, и получается, что они имеют 90 процентов всего арсенала в мире. Сильно отстаёт от них Китай, Франция и Великобритания. За ними следует Пакистан и Индия, вместе с Израилем и Северной Кореей они составляют четвёрку неофициальных ядерных держав.

Для Москвы, Вашингтона, Пекина, Парижа и Лондона это совместное коммюнике — способ успокоить международное сообщество. Изначально планировалось, что все эти страны встретятся в январе, чтобы обсудить Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и объединяющий 190 стран. Но это собрание перенесли из-за санитарного кризиса.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.