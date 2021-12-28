FAZ: европейцы не хотят признавать провал переговоров с новым руководством Ирана

Второй раунд переговоров в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки завершился внезапным отъездом иранцев на родину для консультаций, пишет Frankfurter Allgemeine. Европейские посредники открыто заявили о своём «разочаровании» и вновь настаивали на том, что время поджимает. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, такой ажиотаж свидетельствует, что европейцы, вероятно, пытаются создать впечатление, будто бы переговоры с новым руководством Ирана принесли хоть какой-то результат.

Рафаэль Гросси, несомненно, обладает талантом к выступлениям на сцене. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в штаб-квартире ООН в Вене рассказывал об итогах своей предыдущей поездки в Тегеран, держа в руках нечто массивное — одну из камер, используемых МАГАТЭ для наблюдения за ядерными объектами в Иране. Судя по всему, выкрашенное в синий цвет устройство, которое демонстрировал Гросси, было довольно тяжёлым, пишет Frankfurter Allgemeine.

Но нельзя обвинять аргентинского дипломата, возглавлявляющего МАГАТЭ в течение двух лет, в организации «шоу ради самого шоу». Его поездка в Иран действительно была посвящена именно камерам. Иран запретил инспекторам МАГАТЭ заменять и производить техническое обслуживание этих устройств на одном из своих объектов в Карадже. По сообщениям иранских СМИ, они были уничтожены в июне в результате диверсии со стороны Израиля. Кроме того, ходили слухи, что к взрыву каким-то образом могли быть причастны камеры.

Гросси назвал это утверждение абсурдным и продемонстрировал, что устройство имеет монолитный корпус, надёжно закрывается и может быть запломбировано с помощью одного винта. «Они запечатаны. Их нельзя открыть силой», — подчеркнул Гросси. По его словам, камеры, конечно, не неразрушимы. При этом их нельзя взломать, поскольку они не подключены ни к интернету, ни к электросети. Снаружи устройства не видно ни внешнего интерфейса, ни кабеля. Именно поэтому, отмечает Гросси, камеры нуждаются в регулярном техобслуживании для замены батареек и носителей информации. Гросси дал понять: «Верить или говорить, что камеры МАГАТЭ являются частью какой-то диверсии, абсурдно». Однако карта памяти на одной из разрушенных камер по необъяснимым причинам отсутствует.

Тот факт, что новое руководство Ирана оказало Гросси приём на политическом уровне, а не только на техническом, как в сентябре, определённо, «шаг вперёд». Впрочем, как и разрешение на замену камер на объекте. Однако это не способно замаскировать тот факт, что правительство Ибрагима Раиси уступило лишь самую малость. По оценкам Запада, даже это случилось лишь под угрозами со стороны Совета управляющих МАГАТЭ.

При этом система по-прежнему представляет собой «чёрный ящик»: несмотря на то что камеры фиксируют происходящее на ядерных объектах, записи не могут просматриваться инспекторами МАГАТЭ. Носители данных хранятся в Иране, и никто не может получить к ним доступ просто так. Гросси отметил, что в течение какого-то времени система, представляющая собой «мост», могла функционировать, но так не может продолжаться годами.

Препятствование наблюдению за ядерными объектами МАГАТЭ затрудняет венские переговоры о возможном возврате к ядерной сделке 2015 года, то есть к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). С одной стороны, СВПД ограничивал ядерную программу Ирана и предоставлял доступ МАГАТЭ ко всем ядерными объектам страны, с другой — предусматривал отмену международных экономических санкций. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и в одностороннем порядке ввёл новые санкции.

В ответ Иран начал наращивать процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренных ядерной сделкой 3,67% и ограничил возможности наблюдения со стороны МАГАТЭ. Президент США Джо Байден заявлял о желании вернуться к соглашению — переговоры об этом ведутся с апреля, но за столом переговоров сидят не американцы, а Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай. При этом приход к власти сторонника «жёсткой линии» Раиси стал «серьёзным шагом назад».

Сменились и переговорщики со стороны Ирана. Они вернулись за стол переговоров лишь в конце ноября. И «принесли с собой неприятный сюрприз»: значительная часть уже согласованного документа подлежала пересмотру. Предложенные поправки в части, касающейся ядерной энергетики, вероятно, составляют около 90% от всего текста. Второй раунд переговоров с новыми переговорщиками завершился внезапно, потому что иранцы заявили о необходимости вернуться на родину для консультаций. Речь шла о том, что они якобы не соберутся вместе до Нового года — если вообще когда-нибудь соберутся.

Европейцы открыто заявили о своём «разочаровании» и настаивали на том, что у них есть лишь несколько недель, а не месяцев. Время поджимает: с одной стороны, Иран продолжает наращивать обогащение урана и через несколько месяцев сможет обладать материалом для производства ядерной бомбы, и, с другой стороны, инспекторы МАГАТЭ имеют ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана уже в течение долгого времени.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, европейцы пытаются создать впечатление, будто бы переговоры с новым руководством Ирана не были абсолютно бесплодными. По их мнению, необходимо сделать вид, что «перевёрнутые домино можно перемешать снова».

Переговоры должны продолжиться в этот понедельник. Представитель России Михаил Ульянов написал в Twitter: «Обычно после католического Рождества и Нового года заниматься серьёзными делами не принято. В данном конкретном случае это показатель того, что все участники переговоров не теряют времени даром и стремятся как можно скорее восстановить СВПД».