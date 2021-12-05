Le Monde Оригинал

Le Monde: Запад обеспокоен и разочарован переговорами по иранскому атому

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Первая неделя переговоров по атомному соглашению с Ираном прошла без какой-либо положительной динамики, отмечает Le Monde. Западные дипломаты выражают свою обеспокоенность этим результатом и разочарованность тем, что Иран не идёт на уступки, а предъявляет высокие требования. В итоге президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить состав участников переговоров, включив туда все страны региона, кого это может касаться.
Le Monde: Запад обеспокоен и разочарован переговорами по иранскому атому
Reuters

Первая неделя переговоров по иранскому атому не принесла надежды на продвижение, пишет Le Monde. По словам автора статьи, переговоры пришлось приостановить в пятницу и дипломаты были в замешательстве. Чуть позже они объявили, что переговоры будут продолжены 8 декабря, — до этой даты они смогут съездить каждый на свою родину для консультаций.

 
Представители США и ЕС отметили, что испытывают разочарование и обеспокоенность. По их словам, Иран продолжает выдвигать максималистские требования, чтобы с него сняли все санкции, принятые администрацией Трампа. Кроме того, он требует гарантий, что Штаты не пойдут на попятную в случае нового компромисса. Ни то, ни другое требование США удовлетворить не могут.
 
Представители Ирана и США не говорят напрямую, а только через посредников из Франции, Германии, Великобритании, России и Китая — тех стран, которые не отменили принятые прежде соглашения. При этом делегации США и Ирана находятся в разных зданиях, и дипломаты перемещаются между ними.
 
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новое иранское правительство приехало в Вену без каких-то конструктивных предложений. К тому же, по её словам, новый раунд переговоров Иран начал с нового раунда атомных провокаций. При этом Тегеран так и не договорился с МАГАТЭ о восстановлении сотрудничества и прозрачности.
 
По мнению европейских дипломатов, Иран, возможно, тянет время этими переговорами, чтобы продолжать свою программу. Они отмечают, что Иран уже обогащает уран более чем на 60% и имеет современные центрифуги, чтобы производить расщепляющееся вещество.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к продолжению переговоров, при этом он не стал ни приуменьшать сложности, ни исключать вероятность, что ситуация зайдёт в тупик. По его словам, чем нельзя поступиться, так это возможностью для МАГАТЭ иметь доступ к ядерным объектам Ирана. Кроме того, он призвал расширить переговоры, в частности включив в них страны Персидского залива, Израиль и всех тех, чья безопасность напрямую затронута, пишет Le Monde.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
Джен Псаки Иран переговоры Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров