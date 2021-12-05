Le Monde: Запад обеспокоен и разочарован переговорами по иранскому атому

Первая неделя переговоров по атомному соглашению с Ираном прошла без какой-либо положительной динамики, отмечает Le Monde. Западные дипломаты выражают свою обеспокоенность этим результатом и разочарованность тем, что Иран не идёт на уступки, а предъявляет высокие требования. В итоге президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить состав участников переговоров, включив туда все страны региона, кого это может касаться.

Первая неделя переговоров по иранскому атому не принесла надежды на продвижение, пишет Le Monde. По словам автора статьи, переговоры пришлось приостановить в пятницу и дипломаты были в замешательстве. Чуть позже они объявили, что переговоры будут продолжены 8 декабря, — до этой даты они смогут съездить каждый на свою родину для консультаций.

Представители США и ЕС отметили, что испытывают разочарование и обеспокоенность. По их словам, Иран продолжает выдвигать максималистские требования, чтобы с него сняли все санкции, принятые администрацией Трампа. Кроме того, он требует гарантий, что Штаты не пойдут на попятную в случае нового компромисса. Ни то, ни другое требование США удовлетворить не могут.

Представители Ирана и США не говорят напрямую, а только через посредников из Франции, Германии, Великобритании, России и Китая — тех стран, которые не отменили принятые прежде соглашения. При этом делегации США и Ирана находятся в разных зданиях, и дипломаты перемещаются между ними.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новое иранское правительство приехало в Вену без каких-то конструктивных предложений. К тому же, по её словам, новый раунд переговоров Иран начал с нового раунда атомных провокаций. При этом Тегеран так и не договорился с МАГАТЭ о восстановлении сотрудничества и прозрачности.

По мнению европейских дипломатов, Иран, возможно, тянет время этими переговорами, чтобы продолжать свою программу. Они отмечают, что Иран уже обогащает уран более чем на 60% и имеет современные центрифуги, чтобы производить расщепляющееся вещество.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к продолжению переговоров, при этом он не стал ни приуменьшать сложности, ни исключать вероятность, что ситуация зайдёт в тупик. По его словам, чем нельзя поступиться, так это возможностью для МАГАТЭ иметь доступ к ядерным объектам Ирана. Кроме того, он призвал расширить переговоры, в частности включив в них страны Персидского залива, Израиль и всех тех, чья безопасность напрямую затронута, пишет Le Monde.