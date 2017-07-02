К удивлению и восхищению москвичей, артисты Кремлёвского балета «захватили» станцию метро «Новослободская», пишет The Insider. Как отмечает журнал, в рамках Кубка конфедераций ФИФА артисты исполнили перед зачарованными зрителями избранные сцены из «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Дон Кихота».

Insider: Ричард Брэнсон предложил Киеву легализовать марихуану

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, выступая перед студентами Киево-Могилянской академии, посоветовал украинским властям легализовать наркотики. По его словам, «пусть уж лучше на этом зарабатывает государство, чем организованная преступность».