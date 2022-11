Insider: Маск объявил войну против компании Apple

Новый владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице серию публикаций, в которых обвинил корпорацию Apple в том, что она пригрозила удалить Twitter из своего магазина приложений App Store, и раскритиковал взимаемую там 30-процентную комиссию. Кроме того, Маск высказал предположение, что руководство Apple не соблюдает принцип свободы слова, сообщает The Insider.

Самый богатый человек планеты Илон Маск «официально объявил войну» крупнейшей в мире технологической компании Apple, пишет The Insider. Маск обвинил руководство Apple в применении цензуры и в монополизме, осудив 30-процентную комиссию в принадлежащем Apple магазине приложений App Store, сообщается в статье.



Это уже не первый раз, когда он критикует магазин приложений App Store, поясняет The Insider. В частности, в мае этого года Маск заявил, что взимаемая там комиссия «практически в 10 раз выше, чем должна быть», говорится в статье.



Кроме того, ранее он уже выступал с критикой и в адрес ряда других знаменитых миллиардеров. Например, он также публиковал в Twitter осуждающие высказывания в адрес таких известных личностей, как Джефф Безос и Билл Гейтс, напоминает The Insider.



Однако новые нападки Маска на Apple обостряют вражду между Маском и Тимоти Дональдом Куком, генеральным директором этой корпорации, отмечается в статье. В опубликованной недавно серии своих твитов Маск подчеркнул, что компания Apple «в основном прекратила» размещать рекламу в Twitter, и задался вопросом о том, не ненавидят ли Apple и её гендиректор «свободу слова».

«Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему», — написал Маск на своей странице в Twitter, указав на одну из причин своей критики. Кроме того, он жёстко осудил комиссию в размере 30%, которую Apple взимает с большинства продаж, сделанных через её магазин приложений App Store.



Маск опубликовал в Twitter фотографию дорожного указателя с развилкой, где указано два варианта дороги: «Заплати 30 процентов» или «Иди на войну». Там также изображён автомобиль, который сворачивает на путь «войны», поясняется в статье.



Многие более мелкие компании ранее также осуждали 30-процентную комиссию в App Store, пишет The Insider. Кроме того, это является предметом продолжающейся судебной тяжбы между производителем видеоигр Fortnite Epic Games и технологическим гигантом Apple. При этом представители Apple не дали быстрого ответа на запрос журналистов The Insider прокомментировать твиты Маска, отмечается в статье.