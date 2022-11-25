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Hill: Маск объявил о предстоящей «всеобщей амнистии» заблокированных Twitter-аккаунтов

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Глава Twitter Илон Маск заявил о начинающейся на следующей неделе «всеобщей амнистии» аккаунтов, заблокированных соцсетью, пишет The Hill. Это объявление он сделал по результатам проведённого на платформе опроса, в рамках которого эту инициативу поддержали почти три четвёртых пользователей.
Hill: Маск объявил о предстоящей «всеобщей амнистии» заблокированных Twitter-аккаунтов
AP

Глава соцсети Twitter Илон Маск заявил, что «всеобщая амнистия» для заблокированных пользователей Twitter начнётся на следующей неделе, сообщает The Hill.

Это заявление он сделал по результатам опроса о том, должна ли платформа принять меры по восстановлению пострадавших учётных записей.

«Должен ли Twitter провести всеобщую амнистию заблокированных аккаунтов при условии, что те не нарушили закон и не занимались вопиющим спамом?» — спросил Маск в своём опросе.

По состоянию на полдень четверга в опросе приняли участие чуть более 3 млн пользователей, и чуть менее трёх четвертей проголосовали за амнистию.

«Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск, используя латинскую фразу, означающую «Глас народа — глас Божий».

Маск уже восстановил аккаунт бывшего президента Дональда Трампа, который был заблокирован на платформе после произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия.

Аккаунт Трампа был восстановлен также после того, как Маск провёл опрос, в котором тоже использовалась фраза Vox Populi, Vox Dei. Однако бывший глава Белого дома заявил, что не планирует возвращаться на платформу.

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Hill США Северная Америка
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