Inisider: Маск закрыл все офисы компании Twitter до понедельника на фоне массовых увольнений

Офисы компании Twitter были внезапно закрыты уже во второй раз с тех пор, как её владельцем стал миллиардер Илон Маск. Новое руководство решило приостановить работу сотрудников с четверга — и как минимум, до следующего понедельника, сообщает The Insider. Это произошло через неделю после того, как Маск отправил своё первое электронное письмо сотрудникам Twitter по корпоративной почте, предупредив их о том, что удалённая работа в компании больше не приемлема, за исключением особых случаев.

Менее половины оставшихся в компании сотрудников поддерживают «жёсткие» взгляды нового владельца этой социальной платформы, сообщает The Insider. Представители администрации сообщили сотрудникам, что доступ во все помещения компании временно закрывается, и это решение немедленно вступает в силу.



Кроме того, их уведомили, что и возможность аренды с доступом по удостоверению личности на данный момент приостановлена, сообщили The Insider два неназванных источника, осведомлённых относительно новой политики руководства компании. Ожидается, что офисы откроются в понедельник, поясняется в статье.



Один из этих источников отметил, что закрытие офисов — это «драматический» шаг, однако он призван «предотвратить физический саботаж», пока новое руководство будет разбираться с тем, кому отозвать доступ в рабочие помещения.



Решение закрыть офисы было оглашено примерно через час после того, как Маск установил «крайний срок» для сотрудников Twitter, в течение которого они должны официально подписаться под его новыми «чрезвычайно жёсткими» планами, если намерены продолжить работать в компании, говорится в статье.



Согласно имеющейся в распоряжении журналистов The Insider информации, менее 50% оставшихся сотрудников компании из примерно 4 тыс. человек подписали эти новые рабочие соглашения. И это означает, что они фактически уволились — если принять во внимание условия, выдвинутые Маском в его «ультиматуме» во вторник, поясняется в статье.

На условия Маска согласилось до настоящего момента так мало людей, что он и другие члены руководства Twitter попытались лично убедить некоторых «критически важных» сотрудников остаться работать в компании, рассказали осведомлённые источники The Insider. Сообщается также, что на одном из таких собраний некоторые сотрудники, подключившиеся в режиме видеоконференции, начали просто отключаться от общего эфира после 17:00 (крайний срок, который установил Маск), несмотря на то что он сам ещё продолжал говорить.



Новое закрытие в минувший четверг произошло через неделю после того, как Маск разослал своё первое электронное письмо сотрудникам Twitter по корпоративной почте с предупреждением о том, что удалённая работа в компании больше не приемлема, за исключением тех из них, кто выполняет «исключительную» работу, сообщается в статье.



Однако с тех пор Маск смягчил свою позицию в отношении удалённой работы: в частности, в четверг он заявил, что такой вариант будет по-прежнему доступен для остальных сотрудников, но только в случае одобрения и поддержки их руководящего менеджера. В то же время администрация Twitter пока не ответила на просьбу журналистов The Insider прокомментировать ситуацию, говорится в статье.