Обозреватель Politico: Илон Маск, возможно, отталкивает людей от соцсетей, чтобы они проводили больше времени в реальной жизни
С тех пор как американский предприниматель Илон Маск купил Twitter, компания и её владелец не сходят с первых полос газет. Маск уволил почти всех высокопоставленных сотрудников, затем попросил некоторых из них вернуться, призвал на выборах в конгресс США голосовать за республиканцев, ввёл в Twitter новое правило, согласно которому все аккаунты, в которых пользователи выдают себя за других людей, будут заблокированы, и запустил платную подписку для пользователей, которые хотят получить знак верификации.
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