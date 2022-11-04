Bloomberg: ради «успеха компании в будущем» — Илон Маск уволит половину сотрудников Twitter

В рамках планов по сокращению расходов на платформу новый владелец Twitter Илон Маск сократит около 3700 рабочих мест в компании, сообщает Bloomberg. Сотрудникам компании о «сложном процессе» сокращения штата руководство сообщило в электронном письме, отметив, что это позволит Twitter встать на «здоровый путь».

Новый владелец социальной сети Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен уволить около половины всех сотрудников компании, передаёт Bloomberg. Процесс сокращения персонала компания планирует начать уже в пятницу, о чём сотрудникам сообщили в электронном письме.

По словам анонимных источников новостного издания, сокращение половины сотрудников предусматривают планы миллиардера по сокращению расходов на социальную платформу, которую он приобрёл в октябре за $44 млрд.

«Мы понимаем, что это затронет ряд людей, которые внесли ценный вклад в развитие Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем», — сказано в электронном письме, с которым ознакомилось Bloomberg. В руководстве Twitter отметили, что компании придётся пройти через «сложный процесс» сокращения штата, чтобы она могла встать на «здоровый путь».

Согласно служебной записке, компания сообщит о сокращении в пятницу в 9 часов утра по времени Сан-Франциско. В связи с увольнениями руководство планирует временно закрыть офисы и приостановить доступ к пропускам «для обеспечения безопасности каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов».

Компания начала сокращать доступ сотрудников к электронной почте и Slack уже в четверг вечером. Некоторые сотрудники, которые потеряли доступ к своим рабочим инструментам, подозревали, что их уже сократили, хотя официального подтверждения они пока не получили.

В общей сложности Маск намерен сократить около 3700 рабочих мест. Как отмечает Bloomberg, предприниматель начал намекать на свои кадровые приоритеты ещё до совершения сделки, заявив, что хочет сосредоточиться на основном продукте. «Программная инженерия, серверные операции и дизайн будут править бал», — написал он в Twitter в начале октября.



Сотрудники службы безопасности в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско провели подготовку к увольнениям, а в четверг был отключён внутренний каталог, используемый для поиска коллег. По словам источников, сотрудники готовились к увольнениям уже в течение последних нескольких недель.

Bloomberg стало известно, что Маск совещается с консультантами, чтобы придумать новые способы заработать на платформе, включая взимание платы за верификацию, которая может помочь отличить реальных пользователей от поддельных аккаунтов. Он также рассматривает возможность возрождения давно снятого с производства приложения для создания коротких видеороликов под названием Vine, чтобы соперничать с популярными приложениями для обмена видео, такими как TikTok. По данным газеты The New York Times, Маск также задумался о том, чтобы отправка некоторых сообщений стала платной. По его задумке, это позволит рядовым пользователям отправлять личные сообщения известным пользователям.

При этом некоторые рекламодатели не спешат размещать рекламу на платформе, пока не получат более чёткое представление о планах Маска. В частности, о временной приостановке рекламы в Twitter недавно заявила компания General Mills, пополнив ряды Volkswagen Group и General Motors.