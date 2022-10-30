Politico: изменение политики Twitter может усугубить положение демократов в США

Покупка Twitter Илоном Маском вызвала смешанную реакцию в США. Консерваторы обрадовались возвращению относительной свободы слова, а сторонники левых идей опасаются дезинформации и ненависти на платформе при новом руководстве, сообщает Politico. В наименее удачной ситуации оказались демократы - рискуя проиграть на выборах они всерьёз опасаются влияния соцсети на настроения избирателей, подчёркивает автор материала.

Завершив сделку по покупке Twitter, Илон Маск сразу уволил четырёх ключевых менеджеров компании и вызвал как беспокойство, так и облегчение в политическом мире. Консерваторы, правые и «трамписты» считают Маска «освободителем» соцсети, а левые и либералы опасаются дезинформации и влияния этого события на предстоящие выборы, сообщает Politico. В пятницу ​​Маск отметил, что сформирует «совет по модерации контента», добавив, что «до созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений в деле регулирования «содержимого» соцсети и восстановления заблокированных учётных записей». Однако некоторые демократы уже заявляют, что последствия приобретения Twitter миллиардером будут «огромны и ужасны».

Аналитики по обе стороны политического спектра обратили внимание на увольнение Виджаи Гадде — главного юриста и руководителя политики платформы, занимавшейся вопросами свободы слова и модерации контента. Это обрадовало консерваторов, давно обвинявших её в блокировке Дональда Трампа, и озадачило их оппонентов: «Оставить Twitter без кого-либо на этой важной позиции, когда это, возможно, больше всего необходимо, действительно тревожно» — издание цитирует слова Джонатана Гринблатта, генерального директора Антидиффамационной лиги. По мнению технических экспертов маловероятно, что системы модерации контента соцсети быстро изменятся, поскольку перенастройка некоторых алгоритмов занимает много времени. То есть существующие механизмы упреждения, обнаружения и удаления дезинформации и материалов, разжигающих ненависть, продолжат функционировать, если только их не решат намеренно отключить, пишет автор материала.

В Вашингтоне пристально следят за действиями миллиардера: "Господину Маску нужно многое доказать, потому что только на этой неделе Министерство юстиции начало расследование в отношении другого его предприятия — Tesla» — сказал член Палаты представителей Ян Шаковски, добавив, что проконтролирует «сохранение компанией своего обязательства по продвижению здорового диалога, свободного от дезинформации и преследований».

Конечно, самым большим потенциальным изменением «правил игры» могло бы стать возвращение в Twitter Дональда Трампа, у которого было более 88 млн подписчиков. Бывший президент, спустя год после блокировки своего аккаунта, создал собственную соцсеть — Truth Social, которая безусловно имеет куда меньший охват. В среде правых онлайн-платформ пока что отвергли идею о том, что Маск сможет быстро изменить «культуру и стандарты» Twitter. Для демократов новости о покупке соцсети появились в самое неподходящее время — республиканцы, вероятно, станут большинством в Палате представителей в следующем месяце, а Трамп, как ожидается, вновь будет баллотироваться в президенты. Более того, в мае Илон Маск назвал демократов «партией раскола и ненависти» и в целом никогда не скрывал своих политических убеждений, пишет Politico.