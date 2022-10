Такер Карлсон: администация Байдена боится возвращения свободы слова в Twitter

Демократическая партия и администрация президента США Джо Байдена не хотят, чтобы предприниматель Илон Маск вернул свободу слова в Twitter, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, приобретение Маском компании может иметь «цивилизационное значение», если он вернёт туда прозрачность. Однако в этом случае для американского правительства он станет основной угрозой национальной безопасности.

Так почему для каждого могущественного сенатора США было так важно помешать Илону Маску взять под свой контроль Twitter? Есть множество средств массовой информации, принадлежащих миллиардерам, по сути большинство средств массовой информации принадлежат миллиардерам. Так почему Илон Маск, который вовсе не придерживается правых политических взглядов, кажется им такой угрозой? Потому что он пообещал вернуть в социальные сети свободу слова. И это именно то, что они не могут терпеть. Точка. Всё их правление основано на цензуре.

Bloomberg недавно сообщил, что американские чиновники, представители администрации Байдена, рассматривают возможность проверки Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности.

Но, похоже, Маска это не испугало. Сегодня он пришёл в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско с раковиной. Он запечатлел это на видео, которое подписал: «Заходим в штаб-квартиру Twitter — осознайте это!» (На английском языке вторая часть его фразы — let that sink in — созвучна словам «впустите раковину». — ИноТВ.)

По всей видимости, к завтрашнему вечеру Илон Маск станет владельцем Twitter. И это имеет значение. Возможно, даже большее, чем мы пока можем осознать. Журналист Revolver News Даррен Бити уже месяц размышляет и пишет на эту тему. Он готов поделиться с нами своим видением. Даррен, большое спасибо, что пришли. Так почему это важнее, чем покупка среднестатистическим миллиардером среднестатистического издания?

ДАРРЕН БИТИ, журналист: Что ж, у Илона Маска есть потенциал стать великим для истории человеком. Он вышел за пределы отведённой ему роли в качестве прославленного представителя сферы IT, поддерживающего режим, и вступил на опасную территорию с высокими ставками из-за дела, имеющего цивилизационное значение.

Вопрос, будет ли на платформе, которую он называет «общественной городской площадью», свобода слова, действительно имеет цивилизационное значение и также является экзистенциальной угрозой для тех, кто контролирует режим в нашей стране. И это представляет такую угрозу, что я полагаю, что, если он пойдёт на это и действительно предоставит пользователям Twitter свободу слова, Илон Маск и Twitter по сути станут главной угрозой национальной безопасности, по мнению тех, кто контролирует режим в нашей стране.

То есть Twitter — больше чем площадка, на которой пользователи могут порассуждать на политические темы; иностранные правительства и даже наше правительство используют его в рамках информационных войн, верно?

ДАРРЕН БИТИ: Совершенно верно. В последнее время много говорили о ботах, боты — это не только автоматизированные штуки, которые продвигают схемы мошенничества с криптовалютой. Они используются и агентствами внешней разведки. Правда в том, что наши агентства внешней разведки, которые обычно действуют через посредников и неправительственные организации, сыграли очень важную роль в оказании влияния на политику на каждом уровне, во многом обманывая систему и социальные сети, такие как Twitter.

И, мне кажется, Илону Маску нужен кто-то, кто понимал бы, как устроена эта цензура. Приведу пример: Сноуден и, вероятно, крупнейшая утечка информации о том, как работает этот режим цензуры. Мы обсуждаем это в недавнем материале Revolver News под заголовком Integrity initiative, который уже доступен.

Но приложения социальных сетей битком набиты подобным. Например, одна женщина, которая накинулась с критикой на Илона Маска из-за его идеи вернуть свободу слова в Twitter, участвовала в процессе создания фейковых российских аккаунтов, так что она могла обвинить американского политика в том, что он пользуется поддержкой со стороны русских. Так что ему действительно нужно понимать, насколько глубоко это укоренилось и насколько мрачная сложилась ситуация.

Возвращение прозрачности в Twitter, как бы это ни работало и какой бы ни был алгоритм, всё изменит. Я согласен с вами, думаю, это имеет цивилизационное значение. Благодарю за то, что поделились вашим видением. Даррен Бити. Спасибо.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.