Обозреватели CNN: американцы сыты по горло своими миллиардерами
«Представьте себе, если бы сверхбогатые жители Америки вложили свои финансовые доходы, полученные ими во время пандемии, в доступное жильё, детские сады или в любые другие насущные потребности нашей страны», — отмечают авторы статьи.
«Однако мы ведь видели, как миллиардеры тратят свои состояния?», — сетуют авторы статьи.
Космические гонки. Яхта Джеффа Безоса, которая оказалась слишком велика, чтобы выйти из порта. Импульсивное предложение Илона Маска о покупке Twitter за $44 млрд, от которого он сейчас пытается отказаться. Попытки купить выборы.
Вряд ли стоит удивляться тому, что люди со всего политического спектра сыты по горло классом миллиардеров, подчёркивается в статье.
Президент США Джо Байден, по мнению авторов, также мог бы сделать больше со своей стороны в вопросе борьбы с имущественным неравенством.
Например, он мог бы ослабить бремя студенческих задолженностей по кредитам на обучение, которые стали движущим фактором в расслоении населения США по уровню доходов, особенно когда речь идёт о цветных семьях.
«Если мы хотим быть сильнее перед лицом будущих кризисов, нам нужно решить проблему имущественного неравенства, которое искажает нашу демократию и оставляет за бортом так много американцев», — подытоживают свою статью обозреватели CNN Сара Андерсон и Ребекка Энтралго.
Ссылки по теме
-
Иммунитета от инфляции нет даже у богатых — CNBC о самых дорогих городах мира
-
Freie Welt: половине немцев старше 55 лет нечего оставить своим потомкам, кроме долгов
-
CNN: большая яхта, старый мост и много денег — нидерландцы поспорили о прихотях Безоса
-
Independent: «золотая жила» — пандемия позволила сверхбогатым увеличить своё состояние в разы