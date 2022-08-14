Обозреватели CNN: американцы сыты по горло своими миллиардерами

Американцы сыты по горло своими миллиардерами — Вашингтону нужно заставить богатых платить, пишут обозреватели CNN Сара Андерсон и Ребекка Энтралго.



«Представьте себе, если бы сверхбогатые жители Америки вложили свои финансовые доходы, полученные ими во время пандемии, в доступное жильё, детские сады или в любые другие насущные потребности нашей страны», — отмечают авторы статьи.



По данным Института политических исследований и организации «Американцы за налоговую справедливость», общее состояние американских миллиардеров в мае превысило $1,7 трлн, увеличившись за время пандемии COVID-19 почти на 60%. Они могли бы легко направить свои огромные ресурсы, чтобы сделать жизнь людей лучше или, по крайней мере, притупить боль от пандемии, последствия которой многие ощущают до сих пор.



«Однако мы ведь видели, как миллиардеры тратят свои состояния?», — сетуют авторы статьи.



Космические гонки. Яхта Джеффа Безоса, которая оказалась слишком велика, чтобы выйти из порта. Импульсивное предложение Илона Маска о покупке Twitter за $44 млрд, от которого он сейчас пытается отказаться. Попытки купить выборы.



Вряд ли стоит удивляться тому, что люди со всего политического спектра сыты по горло классом миллиардеров, подчёркивается в статье.



Но Вашингтону потребовалось гораздо больше времени, чтобы это осознать. Пришло время законодателям и администрации Байдена с особым усердием взяться за решение проблемы имущественного неравенства в Америке, прежде чем разразится следующий кризис.



Президент США Джо Байден, по мнению авторов, также мог бы сделать больше со своей стороны в вопросе борьбы с имущественным неравенством.



Например, он мог бы ослабить бремя студенческих задолженностей по кредитам на обучение, которые стали движущим фактором в расслоении населения США по уровню доходов, особенно когда речь идёт о цветных семьях.



Причём Байден мог бы опереться на свой же указ, требующий от федеральных подрядчиков платить минимум $15 в час, и запретить руководителям этих фирм разрушать профсоюзы, манипулировать ценами акций, а также платить себе в сотни или даже в тысячи раз больше, чем своим работникам.



«Если мы хотим быть сильнее перед лицом будущих кризисов, нам нужно решить проблему имущественного неравенства, которое искажает нашу демократию и оставляет за бортом так много американцев», — подытоживают свою статью обозреватели CNN Сара Андерсон и Ребекка Энтралго.