Иммунитета от инфляции нет даже у богатых — CNBC о самых дорогих городах мира
Согласно новому отчёту экспертов швейцарского банка Julius Baer за 2022 год, Шанхай был назван самым дорогим местом в мире для богатых. Статистика также показывает, что даже сверхбогатые обитатели мегаполисов не застрахованы от инфляционного давления на самые ценные предметы роскоши, сообщает CNBC.
В этом году в Шанхае был зафиксирован значительный рост цен на 16 из 20 включённых в исследование предметов роскоши. Причём этот китайский мегаполис уже второй год подряд занимает первую строку отчёта Julius Baer, который посвящён изучению глобального уровня благосостояния и образа жизни, поясняется в статье.
Кроме него, в пятёрку самых дорогих мест для людей с высоким и сверхвысоким уровнем дохода входит ещё три города Азиатско-Тихоокеанского региона: Тайбэй, который занимает 3-е место в общем списке, Гонконг (4-е место) и Сингапур (5-е место).
В то время как на втором месте списка оказался европейский Лондон — причём в этом году столица Великобритании поднялась сразу на шесть позиций из-за значительного роста цен на жилую недвижимость и гостиничный бизнес. Монако занимает 6-ю позицию, швейцарский Цюрих 7-ю позицию, а Париж десятую, сообщает CNBC.
Столица Японии Токио оказалась в отчёте на 8 строчке, а австралийский Сидней на 9-й. Примечательно, что ни один город США в этом году не попал в первую десятку: Нью-Йорк занял лишь 11-е место. По словам экспертов, это связано с тем, что американские мегаполисы оказались «относительно дешёвыми» для сверхбогачей.
Ежегодный рейтинг швейцарского частного банка Julius Baer составляется на основе анализа определённого набора предметов роскоши, куда входят совершённые в 25 городах мира покупки состоятельных людей — физических лиц, владеющих инвестиционными активами на сумму $1 млн и более, поясняется в статье.
Данные для последнего отчёта были собраны в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и охватили некоторые, хотя далеко не все факторы экономического стресса, спровоцированные также последствиями обострения конфликта вокруг Украины и последовавшими за этим новыми санкциями. Статистика показывает, что за этот период выросли в цене три четверти предметов роскоши (75%) и почти две трети услуг из этой категории (63%), сообщает CNBC.
По оценкам экспертов, это в основном произошло из-за того, что услуги в конце периода глобального карантина были несколько более ограничены, что также задержало рост спроса. В новом отчёте также говорится, что длительные последствия пандемии коронавируса в сочетании со сложными макроэкономическими условиями и сбоями в цепочке поставок привели к заметному росту цен на большинство из 20 исследованных предметов роскоши.
В среднем инфляция выросла на 7,5% за год, в то время как прошлогодний показатель составлял всего 1%, говорится в статье. При этом самый большой рост мировых цен за год — в размере 41% — был зафиксирован в сфере гаджетов и высоких технологий, включая бренды iPhone, iPad и MacBook. В то время как в сфере услуг на рекордные 32,6% подорожали услуги юристов.
Как поясняют авторы отчёта, это стало результатом повышенного спроса, а также различных ограничений в цепочке поставок и «продолжающегося поиска высококвалифицированных специалистов» в сфере профессиональных услуг. «Очевидно, это отражает тенденции, которые мы наблюдаем в экономике в целом», — заявил Дон Ли Ван По, исполнительный директор и старший портфельный менеджер Julius Baer.
На протяжении последних месяцев показатели инфляция продолжали расти, что привело к росту цен на большинство товаров и услуг и спровоцировало кризис в сфере повышения стоимости жизни в целом, констатирует CNBC. «Никто не застрахован от инфляции», — заявил в этой связи Алан Хукс, глава отдела частных клиентов Julius Baer.
В то же время он добавил, что сверхбогатые потребители в сфере роскоши в целом обладают лучшей способностью переносить инфляционное давление, чем многие остальные люди. В отчёте, который был представлен публике в эту среду, также говорится, что в этом году в мире произошло наибольшее падение цен на вино — они сократились на 26,1%, и на услуги медицинского страхования — на 24,4% в среднем, что объясняется корректировкой в этой сфере после того, как пандемия COVID-19 пошла на спад.
Тем не менее, ошеломляюще высокие цены на роскошную недвижимость и на дорогие автомобили внесли основной вклад в тот факт, что Шанхай укрепился на первой позиции самых дорогих мегаполисов мира, поясняется в статье. В то время как в Токио, наоборот, было зафиксировано наибольшее падение цен за год, в основном из-за обесценивания японской иены, в результате чего этот город опустился с предыдущего 2-го места на 8-е.
А Лондон, в свою очередь, быстро вышел на второе месте в основном благодаря рекордным ценам на жилую недвижимость, которые в настоящее время в среднем на 103% выше среднемирового показателя, и на гостиничные номера — на 162% выше среднего, сообщает CNBC.
Впервые в этом году отчёт Julius Baer также включал вопросы, касающиеся образа жизни: самых богатых людей мира спрашивали об их привычках в потреблении, расходах и инвестициях. При этом выснилось, что богатые люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе настроены наиболее оптимистичны в отношении своего бизнеса и финансовых условий, по сравнению с жителями других регионов.
Опрос также показал, что владельцы крупных капиталов в Европе в этом году намерены в среднем больше потратить на отдых. В то время как сверхбогатые обитатели Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки заявили, что потратят больше на медицинское страхование, говорится в статье.
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