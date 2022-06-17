Иммунитета от инфляции нет даже у богатых — CNBC о самых дорогих городах мира

За прошедший год заметно выросли цены на 75% предметов роскоши и на 63% услуг в этой сфере, при этом лидером по уровню дороговизны в мире был назван Шанхай. Как показало посвящённое этому исследование экспертов из банка Julius Baer, даже сверхбогатые обитатели мегаполисов оказались не застрахованы от инфляционного давления, сообщает CNBC.

Согласно новому отчёту экспертов швейцарского банка Julius Baer за 2022 год, Шанхай был назван самым дорогим местом в мире для богатых. Статистика также показывает, что даже сверхбогатые обитатели мегаполисов не застрахованы от инфляционного давления на самые ценные предметы роскоши, сообщает CNBC.



В этом году в Шанхае был зафиксирован значительный рост цен на 16 из 20 включённых в исследование предметов роскоши. Причём этот китайский мегаполис уже второй год подряд занимает первую строку отчёта Julius Baer, который посвящён изучению глобального уровня благосостояния и образа жизни, поясняется в статье.



Кроме него, в пятёрку самых дорогих мест для людей с высоким и сверхвысоким уровнем дохода входит ещё три города Азиатско-Тихоокеанского региона: Тайбэй, который занимает 3-е место в общем списке, Гонконг (4-е место) и Сингапур (5-е место).



В то время как на втором месте списка оказался европейский Лондон — причём в этом году столица Великобритании поднялась сразу на шесть позиций из-за значительного роста цен на жилую недвижимость и гостиничный бизнес. Монако занимает 6-ю позицию, швейцарский Цюрих 7-ю позицию, а Париж десятую, сообщает CNBC.



Столица Японии Токио оказалась в отчёте на 8 строчке, а австралийский Сидней на 9-й. Примечательно, что ни один город США в этом году не попал в первую десятку: Нью-Йорк занял лишь 11-е место. По словам экспертов, это связано с тем, что американские мегаполисы оказались «относительно дешёвыми» для сверхбогачей.



Ежегодный рейтинг швейцарского частного банка Julius Baer составляется на основе анализа определённого набора предметов роскоши, куда входят совершённые в 25 городах мира покупки состоятельных людей — физических лиц, владеющих инвестиционными активами на сумму $1 млн и более, поясняется в статье.



Данные для последнего отчёта были собраны в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и охватили некоторые, хотя далеко не все факторы экономического стресса, спровоцированные также последствиями обострения конфликта вокруг Украины и последовавшими за этим новыми санкциями. Статистика показывает, что за этот период выросли в цене три четверти предметов роскоши (75%) и почти две трети услуг из этой категории (63%), сообщает CNBC.



По оценкам экспертов, это в основном произошло из-за того, что услуги в конце периода глобального карантина были несколько более ограничены, что также задержало рост спроса. В новом отчёте также говорится, что длительные последствия пандемии коронавируса в сочетании со сложными макроэкономическими условиями и сбоями в цепочке поставок привели к заметному росту цен на большинство из 20 исследованных предметов роскоши.



В среднем инфляция выросла на 7,5% за год, в то время как прошлогодний показатель составлял всего 1%, говорится в статье. При этом самый большой рост мировых цен за год — в размере 41% — был зафиксирован в сфере гаджетов и высоких технологий, включая бренды iPhone, iPad и MacBook. В то время как в сфере услуг на рекордные 32,6% подорожали услуги юристов.



Как поясняют авторы отчёта, это стало результатом повышенного спроса, а также различных ограничений в цепочке поставок и «продолжающегося поиска высококвалифицированных специалистов» в сфере профессиональных услуг. «Очевидно, это отражает тенденции, которые мы наблюдаем в экономике в целом», — заявил Дон Ли Ван По, исполнительный директор и старший портфельный менеджер Julius Baer.



На протяжении последних месяцев показатели инфляция продолжали расти, что привело к росту цен на большинство товаров и услуг и спровоцировало кризис в сфере повышения стоимости жизни в целом, констатирует CNBC. «Никто не застрахован от инфляции», — заявил в этой связи Алан Хукс, глава отдела частных клиентов Julius Baer.



В то же время он добавил, что сверхбогатые потребители в сфере роскоши в целом обладают лучшей способностью переносить инфляционное давление, чем многие остальные люди. В отчёте, который был представлен публике в эту среду, также говорится, что в этом году в мире произошло наибольшее падение цен на вино — они сократились на 26,1%, и на услуги медицинского страхования — на 24,4% в среднем, что объясняется корректировкой в этой сфере после того, как пандемия COVID-19 пошла на спад.



Тем не менее, ошеломляюще высокие цены на роскошную недвижимость и на дорогие автомобили внесли основной вклад в тот факт, что Шанхай укрепился на первой позиции самых дорогих мегаполисов мира, поясняется в статье. В то время как в Токио, наоборот, было зафиксировано наибольшее падение цен за год, в основном из-за обесценивания японской иены, в результате чего этот город опустился с предыдущего 2-го места на 8-е.



А Лондон, в свою очередь, быстро вышел на второе месте в основном благодаря рекордным ценам на жилую недвижимость, которые в настоящее время в среднем на 103% выше среднемирового показателя, и на гостиничные номера — на 162% выше среднего, сообщает CNBC.



Впервые в этом году отчёт Julius Baer также включал вопросы, касающиеся образа жизни: самых богатых людей мира спрашивали об их привычках в потреблении, расходах и инвестициях. При этом выснилось, что богатые люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе настроены наиболее оптимистичны в отношении своего бизнеса и финансовых условий, по сравнению с жителями других регионов.



Опрос также показал, что владельцы крупных капиталов в Европе в этом году намерены в среднем больше потратить на отдых. В то время как сверхбогатые обитатели Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки заявили, что потратят больше на медицинское страхование, говорится в статье.