Insider: Пекин забрал у Нью-Йорка титул «мировой столицы миллиардеров»

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Focus: немецкий врач за €80 выдавал отдыхающим на Майорке поддельные справки об отсутствии коронавируса Focus
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Fox News: MSNBC по ошибке назвал протаранившего КПП у Капитолия «белым мужчиной» Fox News
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В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 330 536
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 330 536.
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Греческие гимнасты пожаловались президенту страны на домогательства
Группа греческих гимнастов из 22 человек направили письмо президенту страны Катирени Сакелларопулу и премьер-министру Кириакос Мицотакис, в котором пожаловались на сексуальные домогательства.
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Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети
Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля будет отключён от сети в рамках проводимых испытаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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В КХЛ рассказали, как проводят допинг-контроль
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказали, как контролируют спортсменов в сфере допинга.
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Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 среди диких животных
Советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Никита Лебедев оценил риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди диких животных в России.
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Заболевшего COVID-19 Фургала доставили в больницу «Матросской Тишины»
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.
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Путин уволил главу Республики Тыва
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва». Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Матыцин: нет сомнений, что ЧМ-2022 в Катаре пройдёт на высочайшем уровне
Министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в формате видеоконференции с министром культуры и спорта Катара Салахом Бин Ганимом Аль-Али.
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В США за сутки выявлено более 60 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 61 775 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 превысило 30,8 млн.
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В США застрелен бывший боец Bellator Ист
Американский боец смешанных единоборств Тайлер Ист был застрелен 5 апреля.
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В Минцифры рассказали о возможных российских альтернативах Zoom
В России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom в случае ограничения доступа к сервису российским госучреждениям и госкомпаниям, отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
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В ФРГ высказались по поводу процесса вступления Украины в НАТО
Представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер высказалась по поводу процесса вступления Украины в НАТО.
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Юрист рассказала о порядке оплаты труда в майские праздники
Юрист Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала о порядке оплаты труда в майские праздники.
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Ян предложил главе UFC провести реванш со Стерлингом по правилам PRIDE
Бывший чемпион легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Пётр Ян обратился к президенту UFC Дане Уайту, предложив организовать реванш с действующим обладателем титула Алджэмейном Стерлингом по правилам PRIDE.
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Прокуратура проводит проверку по факту отравления трёх школьников в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске три школьника госпитализированы с признаками отравления. Им стало плохо во время занятий, была вызвана скорая помощь.
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В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тамбовской области выявили 86 случаев COVID-19. Общее количество заболевших достигло 30 019.
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В Крыму прокомментировали ситуацию с вакцинацией
Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией.
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Соседи рассказали о мужчине, готовившем теракт в Тверской области
Соседи рассказали о мужчине, который готовил теракт в Тверской области.
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Адвокат оценил ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости
Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин оценил ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости.
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Экономист рассказал, как определить надёжность банка
Кандидат экономических наук доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, как определить надёжность банка.
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В Минздраве рассказали о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.
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Глава ДНР заявил о блокировке Киевом урегулирования конфликта в Донбассе
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Донбассе.
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Минобороны Турции подтвердило смерть пилота при крушении NF-5 в Конье
Минобороны Турции подтвердило в своём Twitter смерть пилота при крушении истребителя NF-5 ВВС Турции в Конье.
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В Роструде рассказали о направлениях работы ведомства
Руководитель Роструда Михаил Иванков рассказал о направлениях работы ведомства.
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В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Калининградской области выявили 47 случаев COVID-19.
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На северо-западе Москвы начался капремонт Строгинского моста
На северо-западе Москвы начался капитальный ремонт Строгинского моста, заявил заммэра Пётр Бирюков.
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Юрист рассказала о порядке начисления выплат для соблюдающих режим самоизоляции
Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала о порядке начисления выплат для соблюдающих режим самоизоляции.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России
Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России.
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Оргкомитет ОИ-2020 отменил эстафету олимпийского огня по улицам Осаки из-за COVID-19
Эстафета олимпийского огня не будет проходить на улицах городов префектуры Осака из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране.
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В Госдуме оценили предложение маркировать фастфуд предупреждениями
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT предложение ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда снабжать продукцию надписями и картинками о его вреде для здоровья.
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Си Цзиньпин призвал к разумному распределению вакцин от COVID-19
Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что китайская сторона выступает за разумное распределение вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Муж пострадавшей в ДТП на Смоленской площади рассказал о её состоянии
Константин Артёмов, супруг пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била на Смоленской площади в Москве, рассказал RT, что Марии стало лучше, однако ей, по прогнозам врачей, предстоит ещё не одна операция.
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В Турции разбился истребитель
В провинции Конья в Турции разбился истребитель, выполнявший тренировочный полёт, пишет Нaberturk.
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Кудрин заявил, что правительство рассматривает новый критерий бедности
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчётом в Госдуме, сообщил, что «правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности».
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СМИ: Футболист ЦСКА Гайч попал в список интересов «Милана» и «Интера»
Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который на данный момент выступает за «Беневенто», может перейти либо в «Милан», либо в «Интер».
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Эрдоган заявил о завершении подготовки строительства канала «Стамбул»
Подготовка к строительству канала «Стамбул» между Чёрным и Мраморным морями в обход пролива Босфор завершается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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ГД одобрила проект об изменении УК касательно ответственности врачей за утрату наркопрепаратов
Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности.
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МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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В ВОЗ прокомментировали вероятность третьей волны COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала вероятность третьей волны COVID-19 в стране.
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В Петергофе пройдёт весенний фестиваль фонтанов
В государственном музее-заповеднике «Петергоф» пройдёт весенний фестиваль фонтанов. Он запланирован на 22 мая.
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На Украине заявили о намерении победить COVID-19 в стране к концу года
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сможет полностью преодолеть пандемию коронавируса до конца 2021 года.
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В Госдуме оценили ситуацию с продажей доступа к Zoom госучреждениям России
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал RT сообщения о том, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
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Агент Головина рассказал, почему футболист пропустил матч Кубка Франции
Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, почему игрок пропустил матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
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В Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос
В Москве подготовили тематическую программу в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.
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Рогозин заявил о двух запланированных в 2021 году пусках «Протона-М»
С космодрома Байконур в 2021 году планируется выполнить два пуска ракеты-носителя «Протон-М», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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СМИ: Немецкий клуб интересуется футболистом «Краснодара» Черниковым
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников попал в сферу интересов немецкого футбольного клуба «Ганновер-96».
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Кремль не собирается приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в этом году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году российская сторона не планирует приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая.
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Набиуллина отметила важность отказа от административного ограничения цен
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что, по её мнению, «от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства».
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В Южной Корее приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca
Правительство Южной Кореи приняло решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет.
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Валуев: бойкот Олимпиады уже показывал свою несостоятельность с точки зрения спорта
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.