Insider: Пекин забрал у Нью-Йорка титул «мировой столицы миллиардеров»

По оценкам Forbes, в 2020 году в Пекине появилось 33 новых миллиардера, и теперь город потеснил Нью-Йорк с позиции мировой столицы богачей, сообщает Insider. Как отмечает издание, Америка всегда была домом для самых состоятельных людей мира, которые предпочитали ей остальные страны, но теперь Китай наступает США на пятки.

В мире появилась новая «столица миллиардеров», сообщает Insider. Теперь это положение занимает Пекин — как выяснили журналисты, в китайском мегаполисе проживает больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке, который носил титул ранее.

Согласно Списку миллиардеров мира — 2021 (World's Billionaires List) по версии Forbes, за прошлый год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. Таким образом общее число богачей здесь достигло 100, и с небольшим отрывом Пекин потеснил Нью-Йорк с его 99 миллиардерами.

Как отмечает издание, в 2020 году американский мегаполис разжился только семью новыми миллиардерами. При этом, обращает внимание Insider, население Нью-Йорка составляет порядка 40% от пекинского: в Большом яблоке в общей сложности проживают 8,4 млн человек против 21 млн в столице КНР.

Самым богатым жителем Пекина был признан основатель компании ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, Чжан Имин, состояние которого оценивается в сумму $35,6 млрд. Самым состоятельным ньюйоркцем оказался бывший мэр Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

Insider напоминает, что в США уже давно проживает больше миллиардеров, чем в какой-либо другой стране мира. Однако Китай уже начинает наступать Америке на пятки. За прошедший год Китай и Гонконг вместе приобрели 210 новых миллиардеров — ни одной другой стране приблизиться к таким показателям не удалось.

Помимо Пекина, в список десяти городов мира, где проживает больше всего миллиардеров, также попали ещё четыре китайских города. Так, Гонконг с 80 богачами занял третье место, Шэньчжэнь с 68 — пятое, а Шанхай с 64 — шестое. Единственным американским городом, который попал в список вместе с Нью-Йорком, оказался Сан-Франциско с 48 миллиардерами.

Издание также подчёркивает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько велика пропасть между самыми богатыми людьми мира и остальными. В 2020 году, по версии Forbes, в мире появилось 660 новых миллиардеров. В итоге теперь в общей сложности существует 2755 миллиардеров, и их общее состояние оценивается в сумму $13,1 трлн.

В США за время пандемии 44% миллиардеров стали ещё богаче, в то время как 80 млн американцев лишились работы и почти 8 млн оказались за чертой бедности.