SCMP: капитал перемещается в Азию — в 2020 году Китай обошёл США по числу миллиардеров

Несмотря на кризис пандемии, в 2020 году число богачей в мире выросло, утверждают создатели доклада Hurun Global Rich List. Примечательно, что из новых долларовых миллиардеров каждый второй — китаец, отмечает South China Morning Post. КНР обошла США по общему числу миллиардеров, и это, по мнению экспертов, говорит, что накопление капитала перемещается в Азию.

Согласно списку богатейших людей мира известного эксперта по Китаю Руперта Хугеверта, в 2020 году каждый второй новоявленный долларовый миллиардер был жителем Поднебесной, сообщает South China Morning Post.

По последней версии доклада Hurun Global Rich List 2021, в прошлом году Китай обошёл США по числу миллиардеров, став первой страной, в которой проживает более 1000 «долларовых магнатов». Так, в общей сложности в КНР эксперты насчитали 1058 миллиардеров против 696 в США. Из 610 новых богачей по всему миру 318 пришлись на Китай и только 95 — на США.

Как напоминает издание, в 2020 году КНР стала первой страной, которая вышла из национального режима самоизоляции, и единственной экономикой, продемонстрировавшей рост.

«Мир никогда не видел, чтобы за один год создавалось так много богатства — это куда больше, чем ожидалось для года, который был так сильно подорван COVID-19», — заявил главный научный сотрудник и председатель Hurun Report Руперт Хугеверт.

South China Morning Post отмечает, что в 2020 году богатейшие люди планеты стали ещё богаче, в то время как весь мир боролся с беспрецедентными экономическими трудностями, вызванными самым масштабным кризисом здравоохранения за последние десятилетия. Общее состояние богатейшей прослойки, 0,01% населения, выросло на 32% и составило $14,7 трлн. По данным Hurun Report, ряды миллиардеров пополнились до 3228 человек, представляющих 2402 компании из 68 стран.

Китаю принадлежат шесть из десяти городов мира, в которых проживает больше всего миллиардеров. Пекин уже шестой год подряд возглавляет этот рейтинг — в китайской столице проживает 145 богатейших людей планеты. Второе место занял опять-таки китайский Шанхай со 113 миллиардерами, а на третьем оказался американский Нью-Йорк со 112 богачами.

Самым богатым миллиардером в 2020 году оказался Илон Маск с состоянием в $197 млрд. Он даже обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса с его $189 млрд. Седьмое место в списке с $85 млрд занял китайский новичок Чжун Шаньшань, основатель компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring. Этот бизнесмен из провинции Чжэцзян стал самым богатым человеком в Азии, потеснив индийского предпринимателя Мукеша Амбани.

«Впервые, наверное, где-то за сотню лет в Азии числится больше миллиардеров, чем во всех остальных регионах, вместе взятых. Накопление капитала перемещается в Азию», — комментирует Хугеверт.

Самыми успешными индустриями эксперты признали электрические средства передвижения, электронную коммерцию, блокчейн и биотехнологии. К примеру, китайскому разработчику электрокаров NIO Ли Биню удалось приумножить своё состояние в 10 раз — до $10 млрд, а основатель площадки электронной торговли Pinduoduo Колин Хуан Чжэн сумел увеличить своё состояние на 286% — до $69 млрд.