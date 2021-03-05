SCMP: капитал перемещается в Азию — в 2020 году Китай обошёл США по числу миллиардеров

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Собянин высказался о возможности возобновления фестивалей в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала высказался о возможности возобновления фестивалей в столице.
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Лыжник Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Елисеев — о своём этапе эстафеты на этапе КМ по биатлону в Нове-Место: стрельба была как на тренировке
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
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В Москве больше половины ковидных стационаров вернулись к плановой работе
В Москве к обычному режиму работы вернулись более половины клиник, которые ранее были переформированы в коронавирусные госпитали. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.
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Елена Ханга рассказала о своём отношении к блогерам
Телеведущая, журналистка Елена Ханга рассказала о своём отношении к блогерам.
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Биатлонист Логинов — о серебре в эстафете: конечно, нам есть куда расти
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
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Эксперт оценила ситуацию с туризмом в России
Профессор кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова оценила ситуацию с туризмом в России.
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Минэкономразвития дало прогноз по годовой инфляции
Министерство экономического развития России дало прогноз по годовой инфляции.
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Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета
Телеведущая, журналистка Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета.
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Махачев сделал вес перед боем с Добером на UFC 259
Россиянин Ислам Махачев и американец Дрю Добер прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 259.
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Рублёв победил Шарди и вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Жереми Шарди в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
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В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 192 985.
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В офисе Зеленского заявили о цели преодолеть олигархическую систему
Киев продолжит реформирование всех секторов и будет стремиться преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
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В Киеве призвали к всеобъемлющим санкциям против «Северного потока — 2»
Украина будет очень признательна, если США рассмотрят введение всеобъемлющих санкций против «Северного потока — 2», прекращение этого проекта критически важно для Киева. Об этом заявила замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко.
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Знарок установил рекорд среди тренеров по числу матчей в плей-офф КХЛ
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу матчей, проведённых в плей-офф.
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Минздрав Латвии допустил покупку «Спутника V» в случае одобрения ЕС
В Латвии допускают возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил глава Минздрава республики Даниэльс Павлютс.
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Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259
Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 259.
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Минпросвещения сообщило о сроках приёмной кампании в вузы в 2021 году
Приёмная кампания в российские вузы в 2021 году стартует в конце июня после получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
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Вяльбе — о борьбе Большунова и Клебо: норвежцы этот сценарий написали очень давно
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о борьбе Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Елена Драпеко поздравила Елену Яковлеву с юбилеем
Первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко поздравила актрису Елену Яковлеву с юбилеем.
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Делегация РФПИ провела переговоры с Курцем по поводу «Спутника V»
Делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по поводу вакцины «Спутник V», сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.
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Флорист дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта
Флорист-дизайнер Елизавета Ястова дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта.
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В Саратовской области рассказали о мерах борьбы с половодьем
В Саратовской области рассказали о превентивных мерах по борьбе с половодьем.
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Елена Яковлева рассказала, чем занимается в свой юбилей
Народная артистка России Елена Яковлева, которой в пятницу исполняется 60 лет, рассказала, чем занимается в свой юбилей.
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Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Вяльбе: мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Вартанян считает, что у Стерлинга пораженческий настрой перед боем с Яном
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о грядущем противостоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом.
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«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Лавров провёл переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.
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РКН составил протоколы о нарушениях на восьми интернет-площадках
Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.
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Якимушкин принёс извинения за провальное выступление в лыжной эстафете
Российский лыжник Иван Якимушкин принёс свои извинения болельщикам за выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
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В Италии число выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн
В Италии за время пандемии зафиксировано более 3 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Минздрава страны.
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Лыжник Червоткин объяснил, за счёт чего ушёл в отрыв от всех соперников на первом этапе эстафеты на ЧМ
Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Рудковская призналась, что имеет контракт с мамой Косторной
Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что новому клубу чемпионки Европы Алёны Косторной придётся заплатить компенсацию «Ангелам Плющенко» в случае перехода.
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В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
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Лыжник Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину
Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение о выступлении своего партнёра по команде Ивана Якимушкина, который неудачно провёл свой этап во время эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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Латыпов: в эстафете борьба бывает непредсказуемой
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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Глава Минцифры заверил, что отключений россиян от сети не допустят
В Минцифры заявили, что не допустят отключения россиян от сети, несмотря на то что операторам пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета. Об этом заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
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В Турции назвали предварительную причину крушения военного вертолёта
В качестве предварительной причины крушения военного вертолёта на востоке Турции, в результате которого, по последним данным, погибли 11 военных и ещё двое пострадали, рассматриваются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в турецком Минобороны.
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Лыжник Якимушкин — об эстафете на ЧМ: какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше
Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
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В Росстате назвали уровень годовой инфляции в феврале
В феврале годовая инфляция в России ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.
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Каминский похвалил Латыпова за выступление в эстафете на этапе КМ в Ново-Место
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал второе место мужской национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
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Стал известен состав сборной России на женский марафон на ЧМ по лыжным гонкам
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав женской национальной команды на марафон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
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Лыжница Непряева не выступит в марафоне на ЧМ из-за недомогания
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Наталья Непряева пропустит женский марафон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
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Российские женщины получили 31 боевую награду в 2020 году
Более 300 государственных наград, в том числе 31 боевую, получили российские женщины-военнослужащие в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Червоткин поддержал Якимушкина после неудачного этапа в эстафете на ЧМ
Российский лыжник Алексей Червоткин обратился к своему партнёру по команде Ивану Якимушкину, который неудачно провёл свой этап во время эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.
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Россиянки назвали самые популярные подарки от работодателей на 8 Марта
Россиянки рассказали о самых популярных подарках от работодателей на 8 Марта.
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В Канаде одобрили к применению вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson
В Канаде одобрена к применению четвёртая вакцина от коронавируса — препарат производства бельгийской компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, сообщает Минздрав страны.
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Врач дала советы пожилым москвичам, которым отменили обязательную самоизоляцию
Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы пожилым москвичам, которым отменили обязательную самоизоляцию.
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Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах
Мужская сборная Норвегии одержала победу в зачёте эстафетных гонок на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21.