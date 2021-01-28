FAZ: «мы движемся в неизвестность» — социальное неравенство в 2020 году выросло в два раза

Согласно новому исследованию Oxfam, за 2020 год уровень социального неравенства удвоился, передаёт Frankfurter Allgemeine. По мнению экспертов, на восстановление от экономических последствий пандемии беднейшим слоям населения может потребоваться около 14 лет. При этом состояние самых богатых лишь увеличивается: в прошлом году доход десяти богатейших людей планеты вырос в два раза. Однако больше всего от неравенства страдают женщины, которые подвергаются более высокому риску заражения.

Согласно исследованию Oxfam, пандемия коронавируса значительно обостряет социальное неравенство во всём мире. Сейчас вы можете наблюдать кадры из архива.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в понедельник организацией Oxfam, занимающейся оказанием чрезвычайной помощи и вопросами развития. На восстановление от экономических последствий пандемии самым бедным (слоям населения. — ИноТВ) может понадобиться около 14 лет. В Лондоне исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер высказала своё мнение по этому поводу.

ГАБРИЭЛА БУХЕР, исполнительный директор Oxfam International: Я думаю, что мы действительно движемся в неизвестность. В Oxfam мы измеряем растущее неравенство уже в течение многих лет, но в этом году оно на самом деле удвоилось. В каждой стране на Земле, возможно, в каждой стране в отдельности, неравенство усилится. К тому же всё происходит одновременно. Такого никогда не было. Так что мы не знаем, что будет дальше. Знаете, этого не происходило, с тех пор как мы начали регистрировать данные. Поэтому мы действительно должны точно так же заняться этой проблемой. И это происходит параллельно с климатическим кризисом.

По данным Oxfam, за последние два года задекларированное состояние десяти самых богатых людей мира почти удвоилось, несмотря на пандемию или из-за неё, и выросло примерно на 1,12 триллиона долларов. Больше всего от растущего неравенства страдают женщины, особенно женщины из бедных семей. Женщины также составляют около 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб во всём мире. Там они, в свою очередь, подвергаются большему риску заражения коронавирусом. Это тоже обратная сторона медали относительно немногих мужчин, ставших «победителями пандемии».

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.