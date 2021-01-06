Daily Mail: коронавирус обострил социальное неравенство в Великобритании

Пандемия COVID-19 привела к ещё более заметному финансово-экономическому расслоению среди британцев, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование влиятельного аналитического центра Institute for Fiscal Studies. В частности выяснилось, что смертность среди этнических меньшинств, которые часто работают в здравоохранении и оказывают социальную помощь, гораздо выше, чем среди белого большинства Соединённого Королевства, отмечает издание.

Пандемия COVID-19 обнажила пропасть между богатыми и бедными британцами. Коронавирус усугубил финансовое неравенство населения и даже сказался на шансах самых малоимущих граждан умереть от этого заболевания, пишет Daily Mail со ссылкой на данные влиятельного аналитического центра.

По словам издания, вопрос изучался по инициативе института Institute for Fiscal Studies (IFS). Ведущую роль в работе сыграл видный экономист и лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон, который утверждает, что Британия «столкнулась с рядом вызовов, от которых невозможно уклониться».

«Поскольку вакцины должны в какой-то момент этого года перенести нас в мир, в значительной степени свободный от пандемии, крайне важно подумать о политике, которая потребуется для устранения ущерба, и сосредоточить внимание на тех, кто пострадал больше всего. Нам нужно построить страну, в которой каждый почувствует себя её частью», — заявил Дитон.

COVID-19 не делает различий между богатыми и бедными. Однако, как обнаружил IFS, доля людей, умирающих от этой болезни, была примерно в два раза выше среди наиболее обездоленных общин Великобритании.

Вдобавок ко всему, во многих группах этнических меньшинств уровень смертности от коронавируса намного выше, чем у белого большинства. По данным IFS, отчасти это связано с их профессией: более двух из десяти чернокожих женщин трудоспособного возраста работают в сфере здравоохранения и социальной помощи.

Британцы, получающие высокую заработную плату и имеющие прекрасное образование, также смогли пережить кризис намного легче. Многие из них офисные работники, которым было проще перейти на удалёнку во время карантина, обращает внимание Daily Mail.

Кроме того, детям из бедных семей труднее выполнять школьные задания во время изоляции: они получают меньше онлайн-уроков, чем их более состоятельные сверстники. Даже после открытия школ они с большей вероятностью пропускали занятия, подчёркивается в статье.

В то время как пожилые граждане подвергаются наибольшему риску заражения, экономические последствия эпидемии сильнее затрагивают молодое поколение. К осени вероятность потерять работу у людей в возрасте до 25 лет выросла более чем в два раза по сравнению с их старшими коллегами.

Данные исследования появились на фоне призывов к британскому правительству рассмотреть вопрос о введении налога на богатство. Речь идёт о разовом платеже, который должны выплатить гражданин стран, если он или она единолично владеет активами на сумму более £500 тыс, обращает внимание издание.

IFS не стал выступать за введение налога на богатство. В то же время представители института призвали власти королевства оказать целевую поддержку отстающим детям, адаптировать социальную и налоговую политику для помощи самозанятым, а также помочь выпускникам и молодым работникам с поиском работы, заключает Daily Mail.