N-TV: британским туристам запрещают въезд в ЕС после брексита

С начала года уже более чем десяти гражданам Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, сообщает N-TV. Причина заключается в окончании переходного периода по брекситу: отныне британцы могут ездить в ЕС лишь в рамках необходимых поездок. Кроме того, из-за большого числа заражений коронавирусом, Великобритания была исключена из списка стран, чьим туристам можно пересекать границы ЕС.
В новом году Нидерланды уже запретили въезд в страну более чем десяти гражданам Великобритании на основании окончания переходной фазы брексита, сообщает N-TV. Согласно данным пограничной службы Нидерландов, с начала года в один лишь аэропорт Амстердама Схипхол не было допущено 13 англичан. Отмечается, что с момента окончания переходной фазы в отношении Великобритании действует принцип третьей страны, в рамках которого разрешены лишь необходимые поездки.
N-TV напоминает, что в новом году Великобритания вышла из единого рынка ЕС, чем окончательно закрепила брексит. 1-го января в силу вступило соглашение, регулирующее вопросы торговли и таможни. Кроме того, из-за высокого числа заражений коронавиурсом, Великобритания была исключена из списка стран, гражданам которых можно было совершать туристические поездки на территорию ЕС.
По словам пресс-секретаря полиции Нидерландов, все недопущенные пассажиры имели отрицательные тесты на коронавирус, но забыли про правило о том, что допущены лишь необходимые поездки. «Граждане из безопасных стран могут пересекать границы ЕС, но Великобритания сейчас не считается безопасной страной», — заявил пресс-секретарь. Как сообщает N-TV, за минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 60 тыс. случаев заражений коронавирусом.
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