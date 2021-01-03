Le Monde: вопреки ожиданиям — после брексита ЕС «не разорвало на кусочки»

Евроскептики обещали, что после выхода брексита Евросоюз вступит в период агонии и развалится, но этого не случилось. Как пишет Le Monde, Европа сталкивается с множеством проблем от пандемии до роста геополитической мощи Китая, но иногда решать их без Великобритании даже проще.

Брексит должен был запустить процесс долгой агонии Европейского союза, начало конца ЕС, о котором так много говорили евроскептики в разных странах. Но вот брексит стал реальностью. Однако ЕС удалось избежать «сошествия в ад, которое ему обещали кассандры», пишет Le Monde.

Никто в Европе не рад тому, что от них ушёл столь мощный, но столь противоборствующий союзник, пишет автор статьи. Но европейские лидеры сейчас чувствуют, что должны завершить процесс брексита, влияние которого явно будет ощущаться в ближайшие месяцы. Впрочем, они при этом и сами удивлены, что их «не разорвало на кусочки».

Об этом постоянно говорит и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье: ЕС продемонстрировал большое единство на протяжении всего процесса переговоров: «Перемены в том, что страна, которая нас покинула, будет в одиночестве, а мы остаёмся вместе», — приводит его слова автор статьи.

Многие опасались эффекта домино, но его быстро удалось нейтрализовать. Из-за того, насколько сложными оказались переговоры с Лондоном, в Евросоюзе лишь укрепились проевропейские настроения. Ле Пен и Сальвини больше не пытаются говорить о выходе их стран из ЕС, а новые протестные члены вроде Венгрии и Польши об этом и думать перестали. Это связано и с их геополитическими интересами по отношению к России, и с экономическими соображениями, ведь из европейских фондов выделяется немало денег на то, чтобы они восстановили свою экономику.

В прошлом Лондон активно поддерживал европейские инициативы по внедрению общего рынка и либерализации общей экономики. При этом там высказывались против политического союза. И кризис денежного союза, особенно после проблем Греции, подстегнул стремление Лондона к выходу из ЕС.

Но в ЕС не стали ждать окончательного выхода Великобритании, чтобы начать программу восстановления экономики стран, затронутых пандемией. Как отмечает автор статьи, вряд ли это было бы возможно в столь сжатые сроки, если бы Лондон оставался в составе Евросоюза. Впрочем, теперь против тех или иных проектов выступают бывшие северные союзники Лондона, которые прежде могли прятаться за его спиной.

В свою очередь, на Европейском союзе сказалась пандемия, когда при малейшей опасности в разных странах на первое место выступали сугубо национальные соображения. Лондон же смог быстро прекратить свободное передвижение людей, при этом сохранив передвижение товаров. В Европе же северные страны получили преимущество по сравнению с южными, а Германия пострадала меньше Франции, что обострило разрыв между ними.

Впрочем, многие проблемы Европы не связаны с брекситом. Европейскому союзу по-прежнему приходится отвечать на рост мощи Китая, на действия России и Турции у его границ. И в этой среде страны стали прислушиваться к заявлениям Франции, хотя раньше считали их протекционистскими. Однако по многим вопросам Европе ещё сложно определиться, осознание проблем идёт лучше, чем принятие решений.

В соглашении по брекситу нет ничего про сферу обороны, внешней политики, многостороннего сотрудничества. Так что Брюсселю придётся ещё в скором времени обсуждать эти проблемы с Лондоном, чтобы снизить последствия брексита для потери Европой своего влияния в мире, пишет Le Monde.