Handelsblatt о председательстве Германии в Совете ЕС: заслуживающие внимания успехи и нерешённый вопрос беженцев

За полгода председательства Германии в Совете ЕС ей удалось добиться «заслуживающих внимания результатов», сообщает Handelsblatt. Несмотря на пандемию коронавируса, Берлин способствовал достижению договорённости о Всеобъемлющем инвестиционном соглашении с Китаем, заключению соглашения с Великобританией после брексита, принятию бюджета ЕС и утверждению более амбициозных климатических целей. Однако вопрос распределения беженцев так и остался нерешённым.

«Раздираемый противоречиями, занятый только собой, часто нерешительный» — черты, часто приписываемые Европейскому союзу. Однако эта характеристика, разделяемая прежде всего самими европейцами, разительно контрастирует с недавно достигнутыми успехами. Итог председательства Германии в Совете ЕС, которое заканчивается в Новый год, определённо заслуживает внимания, сообщает Handelsblatt.

Инвестиционное соглашение с Китаем, соглашение о торговом сотрудничестве с Великобританией, принятие бюджета ЕС, которое блокировалось Венгрией и Польшей, без сомнения, являются успехами, предполагает издание. Особенно учитывая пандемию коронавируса, которая сорвала повестку дня правительства Германии в самом начале председательства.

Незадолго до истечения срока председательства Меркель удалось достигнуть одной из основных целей — завершения переговоров по Всеобъемлющему инвестиционному соглашению (CAI), которое пока что является лишь основой для улучшения доступа к рынку и более справедливой конкуренции для компаний ЕС в Китае. Согласие, для достижения которого потребовались большие усилия, является прогрессом, хотя и не бесспорным — переговоры между Брюсселем и Пекином велись около семи лет.

Не в последнюю очередь прорыву способствовала тесная координация Меркель и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отмечает Handelsblatt. Свою роль сыграло и везение — китайцы стремились заключить пакт до того, как новый президент США Джо Байден вступит в должность.

В тесном сотрудничестве с Урсулой фон дер Ляйен Германия при поддержке Франции «сделала себе подарок» на Рождество в виде соглашения с Великобританией после брексита. Оно является весьма выгодным для 27 стран-членов, особенно для Германия с её сильной экспортной экономикой. Неслучайно такие корпорации, как BMW с собственным производством автомобилей в Англии, «стали одними из первых поздравителей». «Большой хаос по обе стороны канала рассеялся», несмотря на то, что остается еще много вопросов, пишет издание.

Коронакризис изрядно подпортил планы Меркель по председательству в Совете ЕС. Однако кризис позволил достигнуть историческую договорённость: чтобы облегчить экономические последствия пандемии, Европейский союз создал Фонд восстановления в размере 750 миллиардов евро. Впервые в истории долг будет погашаться совместными усилиями всех стран. Это, утверждает Handelsblatt, без сомнения, поворотный момент, который, однако, рассматривается со скептицизмом в большинстве членов ЕС.

Между странами Южной Европы, которые требовали больших сумм и общих долгов, и странами Северной Европы, которые долгое время от них отказывались, существовало много разногласий. Германия во многом способствовала достижению компромисса. В конце года удалось разрешить с Венгрией и Польшей и спор о так называемом механизме правового государства и многолетнем финансовом плане.

Когда Германия 1 июля стала председателем Совета ЕС, никаких долгосрочных стратегий в борьбе с пандемией ещё не существовало. Берлин умело использовал шок и разочарование от закрытых границ весной для разработки общей стратегии закупки и распространения вакцины. Еврокомиссия смогла закупить вакцину для всех 27 стран-членов, чтобы начать прививочную кампанию одновременно во всех странах ЕС на Рождество, что оценили прежде всего небольшие страны ЕС с меньшими финансовыми возможностями и без фармацевтического производства.

Евросоюз при председательстве Германии в Совете ЕС смог стать мировым лидером в климатической политике, по крайне мере, относительно целей, отмечает издание. На декабрьском саммите ЕС Германии удалось способствовать утверждению цели снижения выбросов парниковых газов не менее чем на 55 процентов. Ранее отметка составляла 40 процентов. Канцлер безоговорочно поддержала планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о достижении климатической нейтральности ЕС к 2050 году, несмотря на сопротивление некоторых стран Восточной Европы.

По-прежнему остался нерешённым вопрос распределения беженцев. «Я бы хотел дальше двигаться вперёд, но из-за блокады отдельных стран это было невозможно», — признался министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В сентябре Еврокомиссия внесла свои предложения, но принять их до конца года не удалось. Новый пакет предложений должен был прорвать пятилетнюю блокаду в миграционной политике ЕС. Он предусматривает более быстрый процесс принятие решений относительно приёма беженцев и их депортации. Кроме того, пакет исключает принуждение всех стран к приёму беженцев. Однако позиции стран всё ещё слишком далеки друг от друга, передаёт Handelsblatt.