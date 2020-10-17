Euronews: пандемия спровоцировала в главных учреждениях ЕС споры о деньгах

Между Европейским советом и Европарламентом разгорелись споры вокруг финансирования деятельности ЕС во время пандемии, а также о выделении средств на ликвидацию её последствий. Часть этих денег должна поступить из Фонда восстановления экономики, а другая — из бюджета Евросоюза. Однако Европарламент обеспокоен тем, что слишком большие денежные потоки направляются на преодоление коронавируса в ущерб другим программам, передаёт Euronews.
Между учреждениями Евросоюза разгорелась борьба вокруг финансирования его деятельности во время пандемии и в период ликвидации её последствий. Часть этих денег поступит из Фонда восстановления экономики, другая — из союзного бюджета. Значительные разногласия возникли по этим вопросам между Европарламентом и Евросоветом. Никто из них пока не предлагает запустить печатный станок.
В июле лидеры достигли договорённости об общей сумме, которую ЕС может потратить в ближайшие годы. Верхний предел этой суммы установлен на уровне 1,8 триллиона евро. Из которых 750 миллиардов евро выделены на программу восстановления экономики под названием «ЕС следующего поколения». И ещё 1,074 триллиона евро — на финансирование остальной деятельности ЕС на следующие семь лет, это называется «Многолетним финансовым рамочным планом».
Европейский парламент встревожен тем, что слишком большие денежные потоки направляются на преодоление нанесённого коронавирусом ущерба. Соответственно, истощаются ресурсы 15 флагманских программ в таких сферах, как инновации, переход к «зелёной экономике», образование — например, программа Erasmus plus. Европарламент направил председательствующей в ЕС Германии предложение поднять потолок бюджета на 39 миллиардов евро.
ХОНАС ФЕРНАНДЕС, евродепутат из Испании: Я верю, что граждане Европы поддерживают позицию парламента. Думаю, к концу года можно прийти к соглашению. Но нам нужно знать, намерен ли Совет ЕС придерживаться предложения, согласованного в июле, будет ли он занимать проевропейскую позицию, к чему стремится и парламент.
Но национальные правительства не хотят увеличивать свой вклад или даже продолжать торг. Они утверждаю, что на переговоры о бюджете и так было потрачено много времени и энергии, и было сделано много уступок.
Ещё один острый вопрос на этих переговорах касается верховенства права. Многие евродепутаты просят увязать выделение средств из семилетнего бюджета с уважением странами-членами основных европейских ценностей. Если это случится, Венгрия и Польша, на которых направлена основная критика за нарушение верховенства права, угрожают заблокировать ратификацию программы «ЕС следующего поколения». Эти две страны поддерживают друг друга, что исключает единогласие.
МАРТА ПИЛАТИ, эксперт брюссельского Центра европейской политики: Обычно ЕС находит компромиссную формулировку применения подобного механизма так, что о своей победе могут объявить и те, кто его предлагает, и те, против кого он направлен. Но в этот раз Европарламент — не скажу «агрессивно», но очень активно утверждает свою позицию. Поэтому я вижу, что эти переговоры будут на некоторое время немного сложными.
Этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе на саммите ЕС. Бюджет должен быть в обязательном порядке утверждён до декабря 2020 года. В противном случае может быть прекращено финансирование программ, которые выполняются в интересах простых граждан.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует усилия, направленные на восстановление стабильности в Киргизии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Представители США и Канады подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности. Об этом заявили в Национальном управлении по ядерной безопасности Министерства энергетики США.
Россия отступила от достигнутого соглашения по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Выборы президента США 2020 года оказались специфическими, поскольку сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В Москве за сутки скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5906. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Неизвестный обезглавил учителя под Парижем, пишет AFP со ссылкой на данные правоохранительных органов. Подозреваемый был застрелен сотрудниками полиции. К месту инцидента прибыл французский лидер Эммануэль Макрон.
Известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что молодёжной сборной России по футболу будет крайне непросто подготовиться к групповому этапу чемпионата Европы — 2021, который состоится в марте следующего года.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который назвал обречённой на провал инициативу президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год без всяких условий.
Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну, в связи с его визитом в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Известный тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России по футболу рискует подойти к групповому этапу чемпионата Европы-2021, который состоится в марте следующего года, в худшей функциональной готовности, чем соперники.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об истории создания ролика-анонса к старту матчей команды в Лиге чемпионов, а также прокомментировал упоминание скандальной истории с кошельком.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не получала просьбы на предоставление санкции на проведение второго поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку и готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который ставит своей задачей возвращение Крыма в состав Украины.
На данный момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжёлой форме, является дексаметазон. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением выступил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом информирует Anadolu.
Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ответил на вопрос о бое между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.