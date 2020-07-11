Handelsblatt: серия краж в Европарламенте расколола Брюссель

Во время карантина евродепутатов «с размахом» обокрали, сообщает Handelsblatt. Воры проникли в пустое здание Европарламента и вынесли оттуда ценные вещи. Произошедшее раскололо политиков на два лагеря. Одни считают, что особого повода для беспокойства нет. Другие же убеждены, что в коллективе завелась «паршивая овца» и теперь забирают с собой дорогостоящую технику во время обеденного перерыва.

За время пандемии в здании Европарламента в Брюсселе произошла серия краж, сообщает Handelsblatt. Эпидемия стала для воров «уникальной исторической возможностью». Из-за карантина весь Европейский квартал в столице Бельгии превратился в «город-призрак». Преступники же воспользовались удобным моментом и «с размахом обокрали» депутатов. Речь идёт о 50 инцидентах, в результате которых бесследно пропали ноутбуки, планшеты и видеокамеры.

Официальной информации о том, сколько именно политиков пострадало, пока нет. В управлении парламента заявили, что прилагают все возможные усилия для того, чтобы создать для депутатов безопасные условия работы. Также там сообщили, что никакие данные, которые могли бы повлиять на работу законодательного органа, не были украдены.

Одной из жертв краж стал член Социал-демократической партии Германии Бернд Ланге, который уже многие годы работает в Брюсселе. По его словам, за все эти годы такого ни разу не происходило. Он убеждён, что у грабителей были ключи, из-за чего под подозрение попадают службы безопасности, уборщики и мастера. Не понятно и то, как преступники смогли вынести из здания всю технику и заставить её бесследно исчезнуть. Большая часть критики обрушилась на главу управления Европарламентом, генерального секретаря Клауса Велле. Пока что он отмалчивается и не даёт никаких комментариев.

Серия краж также привела к расколу среди депутатов. Некоторые из них серьёзно озабочены произошедшим и до сих пор боятся оставлять какие-либо ценные вещи без присмотра. Они даже забирают с собой технику во время обеденного перерыва. Другие же считают, что на фоне тех политических и экономических трудностей, с которыми сейчас столкнулась Европа, ограбления — это не самая важная тема для обсуждений. Эти политики не проявляют особой осторожности и оставляют вещи в пустых кабинетах.

К слову, 10 лет назад в Брюсселе произошли схожие события, напоминает Handelsblatt. Тогда это была серия ограблений со взломом. В связи с этим меры по обеспечению безопасности ужесточили. После же терактов в столице Бельгии в 2016 году вестибюль здания Европарламента переделали, и с тех пор он превратился в «отделение строго режима». Но всё это бесполезно, если в коллективе завелась «паршивая овца». По мнению инсайдеров, шансы на то, что преступления будут раскрыты, очень малы. Дело в том, что бельгийской полиции запрещено находиться на территории парламента. В связи с этим правоохранительные органы не смогли собрать улики, объясняет издание.