BloombergQuint: Европарламент призвал ЕС подать иск против Китая

Европарламент призвал европейские правительства рассмотреть вопрос об обращении в Международный суд ООН против Китая в связи с намерением Пекина принять законопроект по Гонконгу, пишет BloombergQuint со ссылкой на резолюцию ЕП. Однако, как подчёркивается в статье, этот документ не носит обязательный для исполнения характер.

Резолюция «призывает Евросоюз и его страны-члены в случае, если новый закон о безопасности будет применён к Гонконгу, подать против Китая иск в Международный суд ООН».

ЕП назвал план китайского правительства по отношению к бывшей британской колонии «всеобъемлющим посягательством на автономию города, верховенство права и основные свободы».

Европарламент, в который входят 27 европейских стран, также заявил, что в случае, если КНР примет для Гонконга закон о национальной безопасности, то эти меры будут нарушать совместную декларацию 1984 года между Китаем и Британией, касающуюся этого города, а также Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года.

Между тем, как отмечает издание, страны-члены ЕС обычно не любят провоцировать китайское правительство по вопросу прав человека в силу того, что Китай является вторым по значимости торговым партнёром блока после США.