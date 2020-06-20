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BloombergQuint: Европарламент призвал ЕС подать иск против Китая

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Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС подать против Китая иск в Международный суд ООН в том случае, если Пекин примет закон о национальной безопасности для Гонконга, пишет BloombergQuint. Между тем, как отмечает издание, данный документ не носит обязательный для исполнения характер.
BloombergQuint: Европарламент призвал ЕС подать иск против Китая
Reuters
Европарламент призвал европейские правительства рассмотреть вопрос об обращении в Международный суд ООН против Китая в связи с намерением Пекина принять законопроект по Гонконгу, пишет BloombergQuint со ссылкой на резолюцию ЕП. Однако, как подчёркивается в статье, этот документ не носит обязательный для исполнения характер.
 
Резолюция «призывает Евросоюз и его страны-члены в случае, если новый закон о безопасности будет применён к Гонконгу, подать против Китая иск в Международный суд ООН».
 
ЕП назвал план китайского правительства по отношению к бывшей британской колонии «всеобъемлющим посягательством на автономию города, верховенство права и основные свободы».
 
Европарламент, в который входят 27 европейских стран, также заявил, что в случае, если КНР примет для Гонконга закон о национальной безопасности, то эти меры будут нарушать совместную декларацию 1984 года между Китаем и Британией, касающуюся этого города, а также Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года.
 
Между тем, как отмечает издание, страны-члены ЕС обычно не любят провоцировать китайское правительство по вопросу прав человека в силу того, что Китай является вторым по значимости торговым партнёром блока после США.
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источник
BloombergQuint Индия Азия
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Гонконг Европа Европейский парламент Евросоюз Китай Международный суд резолюция
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