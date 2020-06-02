Al Jazeera: власти Гонконга обвинили США в «двойных стандартах»
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм обвинила США в «двойных стандартах» относительно реакции Америки на ожесточённые протесты на её собственной территории, сообщает Al Jazeera.
В течение нескольких дней в Америке проходят митинги — народ возмущён убийством безоружного темнокожего соотечественника Джорджа Флойда, умершего от удушения во время задержания полицией. Правда, в некоторых случаях протесты перерастают в погромы и мародёрство. Чтобы прекратить насилие, на улицы ряда штатов были отправлены вооружённые силы.
Гонконгские власти не преминули отреагировать на ситуацию. «Они (США. — ИноТВ) очень пекутся о сохранении собственной национальной безопасности, а на нашу смотрят сквозь пальцы», — прокомментировала Кэрри Лэм во время своей еженедельной пресс-конференции во вторник 2 июня. Глава специального административного района (САР) КНР подчеркнула: «В США сейчас беспорядки — мы видим, как реагируют местные власти. И мы видели, какую позицию Америка заняла, когда подобные беспорядки были в Гонконге».
Как напоминает Al Jazeera, в 2019 году протесты в Гонконге продолжались несколько месяцев. За это время полиция произвела более 9 тыс. арестов. Тогда США раскритиковали реакцию гонконгских властей.
Сейчас ситуация в специальном административном районе вновь обострилась из-за законопроекта о национальной безопасности, на котором настаивает Пекин и который направлен против подрывных акций, терроризма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. По мнению критиков, новый закон положит конец большому уровню автономии района. И США пригрозили лишить город особого экономического статуса, который был закреплён за ним в 1992 году при условии сохранения основных свобод.
Лэм подчеркнула, что подобные санкции «лишь навредят самой Америке и никому не принесут выгоды». «Некоторые (иностранные правительства. — ИноТВ) угрожают принять меры. Здесь я могу только сказать что они придерживаются двойных стандартов», — приводит ресурс слова главы гонконгской администрации.
Лэм напомнила, что в торговле с её районом у США самое высокое положительное сальдо по сравнению с другими партнёрами. Кроме того, как отметила политик, Гонконг поддерживает безвизовый въезд для американских граждан, в то время как Вашингтон в этом отношении не отвечает взаимностью.
Правда, по данным Al Jazeera, после того как о расширении визовых привилегий для гонконгцев в связи с трудной политической ситуацией заговорила Великобритания, о похожих мерах задумались и сами США.
Также, по словам американского госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон ограничит въезд на территорию США для граждан КНР, представляющих потенциальную угрозу безопасности. Мера, прежде всего, касается некоторых студентов и исследователей, с которыми «вступает в сговор» или которых «использует» китайское правительство, объяснил Помпео.
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