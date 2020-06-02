Rzeczpospolita: новости из США заставляют усомниться в надёжности американских партнёров

После шокирующих новостей о большом числе американцев, ставших жертвами коронавирусной инфекции, из разных городов США начали поступать не менее шокирующие кадры массовых протестов, пишет Rzeczpospolita. Это иллюстрирует давно накапливавшиеся в стране противоречия и огромное социальное неравенство, которое лишь усугубляется на фоне пандемии, карантина и безработицы. Имидж США рушится на глазах — и похоже, Польше пора задаться вопросом о том, можно ли возлагать на Вашингтон все надежды, связанные с безопасным будущим, подчёркивается в статье.

За последние несколько недель по всему миру благодаря СМИ разлетаются выразительные кадры из Соединённых Штатов, которые иллюстрируют происходящие там драматические события, пишет Rzeczpospolita. Сначала это были фотографии ужасающих последствий пандемии коронавируса: запечатлённые на снимках рвы, выкопанные для похорон многочисленных жертв инфекции, а также переполненные больницы и гигантские ангары, превращённые в полевые госпитали.



«Ведущая мировая держава, лидер в науке и медицине», с большим отрывом вышла на первое место в печальных списках, отмечается в статье. В США уже насчитывается около 2 млн заражённых коронавирусом и более 105 тыс. погибших.

Однако в последние дни эти иллюстрации из карантина сменили новые шокирующие кадры, поступающие из самых разных американских городов, от Сиэтла до Миннеаполиса и Нью-Йорка. «В обычных условиях общественность потряс бы даже один вид горящего собора в Вашингтоне, который на протяжении двух веков посещали все президенты США. Но сейчас эта картина конкурирует со множеством других», — подчёркивает Rzeczpospolita.



Эти фотографии, с одной стороны, могут служить иллюстрацией к историям о расизме, от которого задыхаются афроамериканцы, — причём иногда в буквальном смысле, как это случилось с Джорджем Флойдом, погибшим при аресте, отмечается в статье. И эта проблема становится особенно очевидной, если внимательно понаблюдать за действиями белых полицейских.



Другие кадры рассказывают о фрустрации, давно копившейся в США, констатирует автор. В этой стране работают самые крупные и современные компании мира — но при этом до сих пор существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится, поскольку из-за пандемии работы уже лишились десятки миллионов американцев, говорится в статье.

В то же время многие иллюстрации свидетельствуют, что некоторые в США «только и ждут удобного случая, чтобы начать крушить и мародёрствовать», а также есть и те, кто заинтересован в хаосе, всеобщем страхе и расшатывании государственных устоев, пишет Rzeczpospolita: «Есть и кадры, которые показывают, что защищённым не чувствует себя, пожалуй, даже Белый дом».

Именно такую безрадостную картину сейчас рисуют сотни, тысячи, миллионы фотографий и видеороликов, которые моментально расходятся в СМИ и социальных сетях, отмечается в статье: «Так выглядит альбом о современной Америке. Имидж Соединённых Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах». Сложно прогнозировать, сможет ли Вашингтон восстановить свой былой престиж. Но возможно, Польше пора задаться вопросом: «Можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» — заключает автор.

